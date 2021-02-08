Полиция Челябинска усилилась борцом с коррупцией

Кадровые перестановки в полиции Челябинска. Назначен новый заместитель начальника УМВД России по городу. На место Дмитрия Золотухина пришел заместитель начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД области Андрей Меньшенин.

Сегодня, восьмого февраля, в управлении МВД России по городу Челябинску состоялось представление нового заместителя начальника УМВД. Им стал полковник полиции Андрей Меньшенин, который в течении последних четырех лет был заместителем начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального полицейского главка. Его предшественник Дмитрий Золотухин ушел на пенсию. Об этом сообщили в региональном полицейском главке

Андрей Меньшенин службу в органах внутренних дел начал с 1999 года курсантом челябинского юридического института МВД России. В 2003 году проходил службу в УВД Ленинского района Челябинска оперуполномоченным отдела уголовного розыска . Через шесть лет возглавил уголовный розыск отдела милиции № 1, а еще через два был зачислен в распоряжение ГУ МВД России по Челябинской области, где продолжил службу на различных руководящих должностях, в том числе в период с 2017 по 2021 годы.