Получат ли QR-коды южноуральцы с антителами, переболевшие ковидом без ПЦР-подтверждения

Жители Челябинской области, переболевшие коронавирусной инфекцией бессимптомно или получившие ложно отрицательный тест на ковид, а впоследствии имеющие высокие титры антител, пока не могут получить QR-код. Но при этом, если они работают в отраслях с высоким риском заражения, их обязуют делать прививку. Но в тоже время в медучреждении их отказываются вакцинировать при высоких антителах и менее ешсти месяцах с момента болезни.

В ближайшее время все эти противоречия будут сняты, заверила первый заместитель губернатора Ирина Гехт.

В настоящий момент официально поставить диагноз COVID-19 можно только при положительном ПЦР-тесте.

«При повышении температуры, кашле и насморке без ПЦР-диагностики предварительно ставится диагноз ОРВИ. Это такая вирусная инфекция. И ее разновидностей сейчас в регионе достаточно много. Исследования Роспотребнадзора показывают наличие ротавирусной, риновирусной инфекции, зафиксированы случаи нетипичного гриппа и гриппа А, гриппа H3N2. Без ПЦР-подтверждения поставить диагноз ковид мы не можем», - отметила Ирина Альфредовна.

Заболевшему ставится диагноз ОРВИ. На начальном этапе всем назначается противовирусная терапия. «При этом человеку должны выдаваться противовирусные препараты -«Арбидол», «Гриппферон», и «Парацетамол» для снижения температуры. Если у врача вызывает тревогу дыхание пациента, то через три дня он маршрутизируется на компьютерную томографию. Если больной отправляется лечиться домой, он получает противовирусную терапию, которая соответствует ковиду. Ему назначаются антибактериальные, коронавиры и кроверазжижающие препараты», - поясняет Ирина Гехт.

На сегодня южноуральцам приходится достаточно долго ждать результата ПЦР-теста. «На этой неделе нашли решение проблемы, в скором времени ожидание в течение 1-2 дней тесты ПЦР будет готовиться», - отметила Ирина Гехт. Это должно помочь снять часть вопросов.

«Плюс, например, областная клиническая больница № 3 закупила за счет своих ресурсов экспресс-тесты, сейчас на них и областные деньги направлены. Я считаю, что экспресс-диагностику надо расширять. Мы готовы это делать, чтобы в течение 15 минут тест делался и быстро назначалось лечение», - рассказала Ирина Гехт.

Порой результат на ковид приходит ложно отрицательный. При этом тест из частной лаборатории подтверждает ковид, обследование на компьютерном томографе также показывает ковидную картину (частичное поражение легких), в крови появляется высокий уровень антител М (свидетельствует об острой фазе заболевания). Но диагноз ковид пациенту все-равно не ставят.

«Основанием для постановки диагноза «коронавирус» в соответствии со всеми медицинскими рекомендациями является только результат ПЦР-теста. Других рекомендаций пока нет», - еще раз пояснила Ирина Гехт. Накануне этот вопрос первый замгубернатора обсуждала с заведующими поликлиниками, сегодня – с главными внештатными специалистами, чтобы принять решение.

Ирина Альфредовна также подчеркнула, что высокий уровень антител не является противопоказанием для вакцинации, так это несколько иной иммунитет – поствакцинальный и после болезни.