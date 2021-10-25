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25.10.2021 13:59

В Челябинской области сократят сроки получения результатов тестирования на ковид

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер распорядился выделить средства из регионального бюджета на закупку экспресс-тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19. Кроме того, в регионе вновь открывают мобильные пункты тестирования. Это позволит сократить сроки получения результатов тестирования.

«Губернатор выделил деньги [из областного бюджета] и мы закупаем экспресс-тесты. Эти тесты будут использоваться для граждан пожилого возраста. Терапевт или фельдшер выходит и в течение 15 минут делает экспресс-тест для того, чтобы сразу предоставить необходимые лекарственные препараты. Это разгрузит и другие категории», - рассказала первый вице-губернатор Ирина Гехт.

Жители жалуются, что результаты ПЦР-тестирования приходится ждать несколько дней, порой ожидание доходит до 5-10 дней.

«Есть такая проблема, особенно в области, - признала Ирина Альфредовна». - Пока они еще довезут, пока им выгрузят. Надеемся, что экспресс-тесты и тестирование пожилых граждан снизит нагрузку на другие категории и будем укладываться за два-три дня».

На сегодня в первую очередь - в течение одного дня – делают ПЦР-тест беременным и детям. «При мощности 10 тысяч сегодня делаем почти 16 тысяч в сутки в круглосуточном режиме. Будем сокращать сроки выдачи результатов», - отметила Ирина Гехт.

Кроме того, в области вновь вернулись к организации мобильных пунктов для проведения обследования граждан в Челябинске и Магнитогорске. В частности, на Кировке стоит мобильный пункт, где можно сдать ПЦР.

«Мобильные пункты вакцинации все бесплатные. На следующей неделе мы вывесим актуальную информацию и по мобильным пунктам, и по графику их работы, и по местам их расположения (сейчас идет согласование). И соответственно подумаем, может в крупных торговых центрах (таких как СПАР, Теорема) поставить мобильные пункты», - отметила Ирина Гехт.

Автор: Любовь Юрина
коронавирус
Челябинск
Ирина Гехт
Алексей Текслер
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25.10.2021

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Штормовое предупреждение в Челябинской области продлили на пятницу

21.10.2021 16:29

Жителя Миасса в «Telegram» научили готовить наркотики

21.10.2021 16:15

Челябинцев продолжают штрафовать за нарушение антиковидных мер

21.10.2021 16:14

Фестивальный марафон Челябинска сокращён. Но «Сцена» продолжает свой маршрут

21.10.2021 16:12

При появлении полиции в общественном транспорте челябинцы стали надевать маски

21.10.2021 16:11

Челябинские власти рассказали о порядке размещения автостоянок на территории города

21.10.2021 16:08

В Челябинске допрашивают свидетелей по делу гендиректора Челябинского авиапредприятия

21.10.2021 15:38

На вокзалах ЮУЖД усилены меры эпидемиологической безопасности

21.10.2021 15:32

Представители ММК расскажут на форуме в Верхней Пышме о применении цифровых технологий в управлении персоналом

21.10.2021 15:21

Челябинец напал с ножом на охранника стоянки

21.10.2021 15:00

В Челябинской области зарегистрированы новые случаи гибели животных от бешенства

21.10.2021 14:59

На четверть выросло число отправленных на карантин по ОРВИ классов в Челябинской области

21.10.2021 14:44

Непривитых сотрудников ЧелябГЭТ будут отстранять от работы без сохранения зарплаты