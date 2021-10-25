В Челябинской области сократят сроки получения результатов тестирования на ковид

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер распорядился выделить средства из регионального бюджета на закупку экспресс-тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19. Кроме того, в регионе вновь открывают мобильные пункты тестирования. Это позволит сократить сроки получения результатов тестирования.

«Губернатор выделил деньги [из областного бюджета] и мы закупаем экспресс-тесты. Эти тесты будут использоваться для граждан пожилого возраста. Терапевт или фельдшер выходит и в течение 15 минут делает экспресс-тест для того, чтобы сразу предоставить необходимые лекарственные препараты. Это разгрузит и другие категории», - рассказала первый вице-губернатор Ирина Гехт.

Жители жалуются, что результаты ПЦР-тестирования приходится ждать несколько дней, порой ожидание доходит до 5-10 дней.

«Есть такая проблема, особенно в области, - признала Ирина Альфредовна». - Пока они еще довезут, пока им выгрузят. Надеемся, что экспресс-тесты и тестирование пожилых граждан снизит нагрузку на другие категории и будем укладываться за два-три дня».

На сегодня в первую очередь - в течение одного дня – делают ПЦР-тест беременным и детям. «При мощности 10 тысяч сегодня делаем почти 16 тысяч в сутки в круглосуточном режиме. Будем сокращать сроки выдачи результатов», - отметила Ирина Гехт.

Кроме того, в области вновь вернулись к организации мобильных пунктов для проведения обследования граждан в Челябинске и Магнитогорске. В частности, на Кировке стоит мобильный пункт, где можно сдать ПЦР.

«Мобильные пункты вакцинации все бесплатные. На следующей неделе мы вывесим актуальную информацию и по мобильным пунктам, и по графику их работы, и по местам их расположения (сейчас идет согласование). И соответственно подумаем, может в крупных торговых центрах (таких как СПАР, Теорема) поставить мобильные пункты», - отметила Ирина Гехт.