Получить QR-код вакцинированного или переболевшего коронавирусом можно через Сбербанк Онлайн

Клиенты Сбербанка могут получить QR-код сертификата, который подтверждает вакцинацию от коронавируса или перенесённое заболевание, не выходя из дома – с помощью Сбербанк Онлайн.

Как сообщает пресс-служба Челябинского отделения Сбербанка, для этого необходимо в личном кабинете Сбербанк Онлайн перейти в раздел «Сервисы», нажать кнопку «Госуслуги», выбрать пункт «QR-коды (COVID-19)» и далее сказать голосовому ассистенту «Покажи QR-код» или выбрать соответствующее значение. После этого система покинет личный кабинет Сбербанк Онлайн и перейдет на страницу Госуслуг, где будет отображен личный сертификат.

Для удобства клиентов виртуальный помощник «Салют» в Сбербанк Онлайн интегрируется с помощником «Макс» портала Госуслуг. Достаточно произнести: «Салют, позови робота Макса», и система перенаправляет пользователя на страницу сервисов портала Госуслуг. Далее необходимо выбрать требуемое действие.

Если у клиента нет регистрации на портале Госуслуг, то это можно также сделать в личном кабинете Сбербанк Онлайн.

«Сегодня, когда в условиях ограничительных мер многим необходим QR-код о вакцинации, у наших клиентов есть возможность получить его в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». Использование этого сервиса не только экономит время, но и помогает им избегать мест массового скопления людей», - прокомментировал Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка.