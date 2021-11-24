24.11.2021
В Магнитогорске экс-начальник подразделения судебных приставов стал фигурантом уголовного дела
24.11.2021
Получить QR-код вакцинированного или переболевшего коронавирусом можно через Сбербанк Онлайн
24.11.2021
Сотрудники УФСБ пресекли канал незаконного сбыта «синтетики» в Челябинской области
24.11.2021
билайн.аналитика: российская молодежь стала дольше говорить по телефону и чаще сидеть в интернете
24.11.2021
Таганайская фотоловушка «поймала» большого медведя перед зимней спячкой
23.11.2021
В новом челябинском сквере на радость жителям установили качели
Получить QR-код вакцинированного или переболевшего коронавирусом можно через Сбербанк Онлайн
Текслер раскритиковал «плохишей» вакцинации от ковида
23.11.2021
Цифровые решения «Ростелекома» делают производственные процессы эффективными и безопасными
23.11.2021
Прожиточный минимум и МРОТ на 2022 год проиндексируют на 8,6%
22.11.2021
На пути к чуриловской школе открыты опасные для детей «порталы в другой мир»
19.11.2021
Непривитые чиновники Челябинской области после 12 декабря будут отстранены от работы
19.11.2021