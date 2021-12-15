Поможем Гектору! «Зеленые» и Карен Даллакян организовали благотворительную акцию в поддержку амурского тигра-инвалида

Политическая партия экологов «ЗА!» и руководитель челябинского Фонда зоозащиты «Спаси меня» Карен Даллакян дали старт предновогодней благотворительной акции «Спаси символ года»: покупаешь новый лимитированный мерч – жертвуешь всю прибыль от него на амурского тигра-инвалида Гектора.

Гектор – двухгодовалый хищник с обездвиженными задними лапами. Он пострадал от рук живодера и остаток жизни проведет в приюте для диких животных. В коллекции можно найти изделия с изображением самого Гектора.

«Мы запустили лимитированную коллекцию мерча с изображением тигра. Все вырученные от продажи средства пойдут в зоозащитный фонд «Спаси меня» на содержание Гектора – тигра-инвалида, который ещё котёнком узнал, какими жестокими бывают люди», – сообщается на сайте «зелёных».

Также экологи рассказали о трагической истории Гектора:

«Два года назад двухмесячный тигрёнок жил с мамой в передвижном зоопарке Оренбургской области. После одного из представлений пьяный зритель захотел украсть зверька прямо из клетки. Вор подкрался к ней и попытался вытянуть животное между прутьями. Мужчина так сильно тянул животное, что порвал ему все связки коленных и тазобедренных суставов. Тигрёнок навсегда потерял возможность двигать задними лапами.

К счастью, тигрёнок попал в руки знаменитого ветеринара, руководителя фонда «Спаси меня» Карена Даллакяна. Он назвал тигренка Гектором и помог ему научиться хоть как-то передвигаться. Сейчас Гектор – красивый взрослый тигр, но он вынужден всю жизнь провести в приюте под присмотром зоозащитников».

По словам экологов, у существующего на пожертвования граждан приюта «Спаси меня» имеются привычные для таких заведений проблемы с финансированием. Поэтому совместная благотворительная акция – хорошая возможность войти в год Тигра, оказав реальную помощь полосатому представителю кошачьих.

«На содержание такого крупного зверя уходит немало денег. Фонд «Спаси меня» живет на пожертвования людей, неравнодушных к судьбам животных, которые пострадали от рук человека. Каждый раз, рассматривая праздничные фотографии, вы будете вспоминать, что Новый год начали с доброго дела. Ведь все средства, вырученные с продажи мерча, мы направим на содержание тигра Гектора», - отметили экологи.