15.12.2021
Лучший поставщик: ММК в очередной раз наградил своих самых надежных партнеров
15.12.2021
Миасские депутаты дали старт новым инициативным проектам
15.12.2021
Сумма на исполнение наказов миасскими депутатами может составить полтора миллиона рублей
15.12.2021
Поможем Гектору! «Зеленые» и Карен Даллакян организовали благотворительную акцию в поддержку амурского тигра-инвалида
15.12.2021
ММК улучшил позиции в рейтинге экологической ответственности WWF России
15.12.2021
На реке Юрюзань в середине декабря «выросли» ледяные цветы
Поможем Гектору! «Зеленые» и Карен Даллакян организовали благотворительную акцию в поддержку амурского тигра-инвалида
29.10.2021
Симба и Ева успешно перенесли перелет из Челябинска в Африку и уже вовсю нежатся под лучами солнца Танзании
26.10.2021
Текслер попрощался с Симбой и Евой
15.10.2021
Мэрия Челябинска рассказала о причинах смерти шимпанзе Бонни в зоопарке Челябинска
16.09.2021
Виталий Безруков и Карен Даллакян выпустят на волю спасенных молодых сов и выступят в защиту лебедей
Движение трамваев по улице Цвиллинга в Челябинске восстановлено
13.12.2021
В 2022 году полис ОМС перейдет в цифровой формат
10.12.2021
Подрядчик установил на пути к школе Чурилово полимерные конструкции взамен украденных ливневых решеток из металла
09.12.2021
В Челябинской области непривитых не отстранят от работы, но при одном условии
08.12.2021
Объявившая голодовку челябинка в погонах будет решать свой квартирный вопрос через суд
07.12.2021