«Последние звонки» в Челябинске под контролем полицейских

Полицейские Челябинска обеспечивают охрану порядка в период проведения «Последних звонков» в школах. Во всех образовательных учреждениях дежурят стражи порядка.

В период с 21 по 25 мая текущего года в образовательных учреждениях города Челябинска пройдут торжественные мероприятия, посвященные окончанию учебного года, в которых примут участие выпускники, учителя, родители.

«Для обеспечения охраны общественного порядка в каждом учебном заведении во время проведения мероприятий будут дежурить сотрудники полиции. С целью обеспечения безопасности дорожного движения на дорогах вблизи образовательных учреждений сотрудниками ГИБДД будут осуществляться распорядительно-регулировочные действия. В городских парках и скверах города Челябинска организуют дежурство дополнительных нарядов полиции, а также представителей частных охранных предприятий, добровольных народных дружин», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Накануне торжественных школьных линеек полицейскими были проведены комиссионные обследования школ. В каждом учебном заведении во время проведения мероприятий будут дежурить сотрудники полиции.

Стражи правопорядка напоминают будущим выпускникам, а также их родителям: в случае выявления в общественных местах подростков в состоянии алкогольного опьянения, родители несовершеннолетних будут привлечены к административной ответственности. Кроме того, за продажу алкогольной продукции лицам, не достигшим возраста 18 лет, предусмотрена административная ответственность, а за неоднократную реализацию – уголовная.