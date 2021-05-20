Преданность друг другу и семейным традициям: в Челябинске чествовали семьи года

В Челябинске выбрали семьи года. Торжественная церемония награждения победителей муниципального этапа всероссийского конкурса состоялась сегодня, 20 мая, в администрации города.

Как отмечают в пресс-службе мэрии, участие в данном этапе «Семьи года» приняли 69 ячеек общества. Номинаций было четыре: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Семья - хранитель традиций» и «Золотая семья».

В номинации «Золотая семья» определяли семьи, члены которых прожили в зарегистрированном браке не менее 30 лет, являющиеся примером приверженности семейным ценностям, укрепления многопоколенных связей, гражданственности, патриотизма и активного долголетия.

Диплом за третье место получила семья Юрия Михайловича и Зинаиды Захаровны Гудиных, уже проживших в браке 52 года. Оба супруга - ветераны труда, вырастили троих детей и сейчас нянчат внуков.

Второе место в этой номинации досталось семье Владимира Васильевича и Любови Степановны Агафоновых. Стаж их семейной жизни - также 52 года. Они всегда были в передовиках производства, главными помощниками и мудрыми наставниками для молодых коллег ПО «Полет».

Главным победителем стала семья Геннадия Сергеевича и Анны Петровны Пономаревых. Супруги вместе уже 60 лет, имеют множество наград федерального, областного и муниципального уровней. Геннадий Сергеевич большую часть своей жизни отдал сфере ЖКХ, а Анна Петровна - педагог по профессии, давшая образование не одному поколению учеников.

Следующей номинацией стала «Семья – хранитель традиций»: семьи, сохраняющие традиции национальной культуры, обычаи семьи, историю своего рода, приверженность семейной профессии.

Третье место в этой номинации получила семья Виктора Павловича и Татьяны Олеговны Мясоедовых. Стаж семейной жизни - 25 лет, воспитывают шестерых детей. Главная семейная традиция супругов - волонтерство, оба состоят в общественной организации «МногоНас» и благотворительном фонде «Русь». Все члены семьи приходят на помощь тем, кто в ней остро нуждается. Имеют множество наград за достойное воспитание детей.

Второе место заняла семья Михаила Викторовича и Ирины Анатольевны Люкшиных. Их традиция - приверженность профессии: вот уже несколько поколений связывают свою жизнь с футболом. Кто-то играет, кто-то тренирует, а некоторые судят соревнования. И, конечно, дети уже делают успехи в игре с мячом.

Победителем в данной номинации стала семья Роберта Рафисовича и Елены Римовны Гиляжевых. Родились они в деревне Кунакбаево Кунашакского района. Семья свято чтит и хранит традиции предков: готовят традиционные блюда, отмечают праздники, носят одежду с национальными орнаментами и являются приверженцами здорового образа жизни.

В номинации «Многодетная семья», в которой участвовали супруги, успешно воспитывающие пятерых и более детей, в том числе и приёмных, а также активно участвующие в социально значимых мероприятиях и общественной жизни района/города/области «бронза» досталась семье Антона Петровича и Виктории Александровны Рыжих. Антон Петрович - детский врач в третьем поколении, заведует детской поликлиникой №8. Виктория Александровна - организатор и педагог благотворительных занятий «Классические беседы», художник Городецкой росписи. Воспитывают шестерых детей, придерживаются здорового образа жизни, участвуют в волонтерской и благотворительной деятельности, много путешествуют по России.

Также третье место заняла семья Михаила Петровича и Лидии Александровны Аксеновых. У них девять детей, а спорт, активный отдых и семейные походы – их супружеское кредо.

На втором месте - семья Антона Владимировича и Юлии Анатольевны Гридневых, имеющих пятерых детей. Супруги активно помогают многодетным семьям, изучают родословные, традиции и историю своего рода.

Победителями в этой номинации стали Александр Александрович и Елена Сергеевна Истомины. Супруги воспитывают пятерых детей, старшие девочки уже имеют определенные успехи в учебе, творчестве, спорте и даже успевают помогать маме с младшими братьями.

Четвертой номинацией стала «Молодая семья», в ней участвовали супружеские пары в возрасте до 35 лет, воспитывающие одного и более детей, в том числе и приёмных, а также занимающиеся общественно-полезной трудовой деятельностью, уделяющие большое внимание занятиям физической культурой и спортом, ведущие здоровый образ жизни.

В этой номинации только два победителя: второе место заняла семья Константина Вадимовича и Анастасии Андреевны Швейкиных. Стаж их семейной жизни – шесть лет, растет дочка Полина. Глава семьи - легкоатлет, прививает любовь к спорту дочери. Супруга отмечена множеством наград в сфере культуры. Семья активно участвует в тематических конкурсах и мероприятиях.

Диплом за первое место получила семья Ильи Алексеевича и Марины Игоревны Саликовых. Оба они трудятся на железной дороге, продолжая семейную династию. Воспитывают сына Романа. Молодая семья ведет активную общественную жизнь, принимают участие в конкурсах и мероприятиях родного района и города.

Все победители муниципального этапа продолжат участие уже на региональном уровне.