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Предприимчивые южноуральцы решили заработать на ковиде

Общество
Сегодня, 18:00
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Автор: 
Любовь Юрина Евгения Александрова

Предприимчивые жители Челябинской области нашли способ зарабатывания на коронавирусной инфекции – они стали продавать свою очередь на КТ и в поликлинику.

Предложения - постоять за пациента в очереди в поликлинику - размещены на «Авито». Оплата почасовая.

Первый заместитель губернатора Ирина Гехт прокомментировала действия этих предпринимателей.

«У нас первый такой сигнал поступил из Магнитогорска, где был выявлен факт, что люди записываются впрок и продают свою очередь», - рассказала Ирина Альфредовна.

В Челябинске этот вопрос удалось урегулировать, введя пофамильную запись через врача. Конкретный пациент записывается на конкретное время.

Ирина Гехт отметила, что в настоящий момент удалось сократить время ожидания очереди на КТ. Этот факт подтверждают и установленные над пунктами КТ камеры наблюдения.

«Вчера уже в 10 вечера мне приходили снимки (с камер – прим. ред.) – тех очередей, которые мы фиксировали несколько дней назад из 10–15 машин (скорой помощи – прим. ред.), сегодня нет», - отмечает Ирина Гехт. Сегодня в очереди стоят по две, три, четыре машины. «Сегодня всё больше порядка в организации помощи на компьютерных томографах», - констатирует первый вице-губернатор.

Ирина Гехт также подчеркивает, что наведение порядка во многом будет зависеть и от самих южноуральцев.

«Была ситуация, когда мне сообщили о продаже лекарства в одной из больниц. На просьбу сообщить фамилию, ответили, что мы боимся и не скажем, - рассказала Ирина Гехт и призвала южноуральцев активнее сообщать о нарушениях. - Если есть случаи продажи, сообщайте, говорите, мы готовы разбираться. Но, если это устраивает большинство, то тогда, к сожалению, здесь мы ничего не сможем сделать, и как-то побороться с ситуацией».

В Челябинске увеличилось число компьютерных томографов и время работы приёмно-сортировочных отделений, где проводится этот вид исследования.

С 20 октября начал работу КТ на базе первой городской больницы. Будет увеличено время работы компьютерных томографов в городских больницах №6 и №9, а также в клинике медакадемии.

Фото: Виктория О.

 

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Автор: 
Любовь Юрина Евгения Александрова
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