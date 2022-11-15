15.11.2022
В Татарстане разбилась семья с маленькими братьями-близнецами из Челябинской области
15.11.2022
Южноуральские девушки продолжают рисковать интимными фото в соцсетях
15.11.2022
Челябинские власти планируют закупить еще 48 остановочных комплексов
15.11.2022
В Челябинске оставшуюся без крыши остановку «1-я Охотничья» скоро починят
15.11.2022
В Верхнеуральском районе в ДТП погибли водители большегрузов
15.11.2022
В Челябинске от бешенства снова умер домашний кот
Представители Челябинской области вышли в финал конкурса «Медики на работе»
Пять южноуральцев обошли многочисленных соперников
Челябинская улица после ремонта превратилась в полноводную реку
14.11.2022
Читателям – от «УПИ»: 25 лет вместе!
10.11.2022
Депутат фракции «СРЗП» в ЗСО Владимир Бекишев с гуманитарным грузом добрался до Ясиноватой
09.11.2022
Быть ли приюту для бездомных животных в Коркинском районе, решит облсуд
09.11.2022
Отремонтированные летом 2022 года переезды на Гагарина в Челябинске снова опасны для подвесок
09.11.2022