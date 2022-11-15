Представители Челябинской области вышли в финал конкурса «Медики на работе»

Несколько сотрудников медицинских учреждений из Челябинской области вышли в финал федерального фотоконкурса «Медики на работе». Проводит его Центральное НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России.

Конкуренция высокая – поступило более пяти тысяч фотографий из всех регионов России, в финал прошли пятьсот.

«Я, как член жюри, был удивлен насколько наши медики активные, насколько насыщенной и интересной жизнью они живут. Здесь мы увидели и рабочие будни, и самые необычные увлечения, что не может не радовать. (…) В фотографиях я разглядел самые разные эмоции, а главное они были живые и очень душевные. Желаю удачи всем финалистам и надеюсь, что этот конкурс будет проводиться на постоянной основе» — комментирует научный руководитель ЦНИИОИЗ, академик РАН, доктор медицинских наук Владимир Стародубов.

В галерее финалистов – пять человек из Челябинской области:

Евгений Косовских (Челябинск);

Валентина Даньшина (Челябинск);

Фируза Егорова (Челябинск);

Дмитрий Прокопьев (Челябинск);

Валентина Учакина (п.Тимирязевский).

Теперь они могут стать участниками итоговый выставки, а в случае победы получат призы - Сертификаты на образовательные программы. Итоги будут подведены в декабре.