Президент поздравил челябинскую семью с восьмым чудом

Президент России Владимир Путин поздравил семью из Челябинской области с появлением в их семье восьмого ребенка. Новорожденную назвали Дарьей. Малышка родилась с весом 2,8 килограмма и ростом 48 сантиметров.

Напомним, в День защиты детей, первого июня, Владимир Путин, общаясь по видеосвязи с награжденными орденом «Родительская слава» семьями, пообещал им организовать экскурсии по Москве. В столице они посетили, в частности, Музей Победы на Поклонной горе, ВДНХ, Московский цирк, совершили прогулку на теплоходе по Москве-реке, побывали на экскурсии в Кремле, сообщили в пресс-службе главы государства.

Накануне, 29 июля, родители и их дети собрались в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца, откуда была организована видеосвязь с президентом.

«К сожалению, меня в Москве сегодня нет, я в Петербурге, где у нас большая работа с нашими коллегами из африканских стран. Но работа есть работа, так что вы уж меня извините, что наша [очная] встреча так и не состоялась», - обратился к участникам встречи Владимир Путин.

В ходе беседы российский лидер отметил, что сохранение функций и уклада семьи считается вопросом государственной важности, потому что без семьи общество обречено на вымирание.

«Глядя на вас, все понимают, насколько значимо и ценно в жизни родительское, семейное счастье, что нет ничего лучше, ничего более ценного, чем семья, где растёт много детей, - обратился глава государства к участвующим во встрече многодетным родителям. И, будем надеяться, таких семей, олицетворяющих настоящие, истинные, а не искусственные ценности, у нас будет становиться всё больше и больше».

Отдельно Владимир Путин обратился к семье Беловых из Челябинска, где 18 июля появился на свет восьмой ребёнок. «Поздравляю с этим замечательным, прекрасным событием и маму, Екатерину Евгеньевну, – она, насколько я понимаю, осталась дома с новорождённой дочкой, – и тех членов семьи, кто сегодня в Москве»», - поздравил южноуральскую семью глава государства.

Теперь у родителей четыре сыночка и четыре дочурки. Старшему – 15 лет. «У нас дети рождаются поочередно. Первым был мальчик, потом родилась девочка и так чередуются уже в четвертый раз. Когда у меня родился седьмой ребенок – сын, сказали, для полной гармонии нужна еще одна девочка», – поделилась Екатерина Белова.

«Теперь силы уровнялись», - шутливо констатировал глава семейства.

Владимир Путин отдельно поблагодарил семьи, которые взрастили настоящих защитников Отечества.

«Знаю также, что в семьях Ильиных и Гореловых старшие сыновья как раз в эти дни принимают присягу в армии. Хочу пожелать им достойной службы», - заявил Путин.

Президент также поздравил Виктора Горелова, которому 28 июля исполнилось 19 лет и ребят, которые на днях отметили свой день рождения. уже во время этой поездки.

Отец большого семейства Гореловых из Магадана в ходе разговора рассказал президенту, что хотел бы встретиться и лично пожать Владимиру Путину руку (семья как раз в воскресенье собиралась ехать в Санкт-Петербург). Глава государства пообещал решить «проблему» и свое слово сдержал.

Ранним утром в воскресенье они прибыли в Питер, их оперативно привезли на Сенатскую площадь, где на гостевых трибунах по поручению главы государства для них было зарезервировано девять мест. После завершения главного военно-морского парад Владимир Путин подошел к Гореловым, чтобы лично поздороваться с ними и пообщаться.

В нашем Telegram-канале размещена видеозапись встречи президента с семьями, награждёнными орденом «Родительская слава», в том числе и семьей Беловых из Челябинской области.