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При каких условиях пациентов с положительным тестом на ковид и поражением легких могут выписать домой

Общество
Сегодня, 10:12
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Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области пациент, проходящий лечение в ковидном госпитале, может быть выписан домой с положительным тестом на коронавирус и при достаточно высоком проценте поражения легких. Решение принимается индивидуально по каждому пациенту и при условии положительной динамики в его лечении. Освободившееся койко-место предоставляют для более тяжелых пациентов.

Об условиях выписки пациентов с ковидом рассказали первый заместитель губернатора Ирина Гехт и первый заместитель министра здравоохранения области Виктория Сахарова.

«Мы на самом деле можем выписывать с положительным анализом», - сообщила Ирина Гехт и добавила, что выписать такого пациента могут домой на долечивание. Но на работу он сможет выйти только после получения двух отрицательных результатов теста.

Кроме того, из госпиталя выписывают и при еще достаточно высоких показателях поражения легких. «И большинство мы выписываем с остаточными пневмониями и с достаточно большими процентами, если было сразу поражение», - добавила Ирина Альфредовна.

Решение по выписке каждого пациента принимается индивидуально и при условии, что пациент демонстрирует положительную динамику в лечении. «Если мы видим динамику улучшения анализов, мы видим консолидацию очагов и понимаем, что процесс пошел в обратную сторону».

Первый замминистра здравоохранения области Виктория Сахарова уточнила предпосылки для выписки: «Мы видим положительную динамику, она может быть зафиксирована на рентгенологическом снимке. Мы понимаем, что состояние пациента улучшилось, ушли острофазовые воспалительные показатели из общих анализов крови, не грозят цитокиновые штормы».

Пациента не будут выписывать, если нет положительной динамики. По словам Ирины Гехт, некоторые пациенты лежат на госпитальной базе 20 дней, потому что есть риск по сопутствующим заболеваниям. При этом есть пациенты, которые, несмотря на большое поражение легких, показывают хорошую динамику и с 20% уходят на долечивание и там уже сдают тесты ПЦР. 

«И, в принципе, с учетом достаточно большого количества госпитализаций, роста внебольничных пневмоний при положительной динамике пациент направляется на долечивание. Это совершенно нормальная практика», - уточнила Ирина Гехт. По ее словам, сегодня нет возможности держать на больничной койке пациента, который показал улучшение своего состояния. «Вы видите, какое количество людей сегодня болеет. Помощь нужно оказывать тем, кто в ней нуждается в этот момент»», - подчеркнула первый вице-губернатор.

«Вариант выписывания на долечивание с ПЦР-положительным - абсолютно в рамках нормативно-правовой базы», - подтвердила первый заместитель министра здравоохранения региона Виктория Сахарова.

В домашних условиях выписанному пациенту необходимо обеспечить полную изоляцию от других совместно с ним проживающих членов семьи. Наблюдение на дому пациента с положительным тестом на коронавирус предусмотрено методическими рекомендациями федерального Минздрава. Региональный минздрав разработал памятку, как ухаживать за родственником, у которого ПЦР-положительный анализ.

Кроме того, первый замминистра отметила, что по всем методическим рекомендациям проводить КТ в интервале раз в неделю не обязательно. «Контрольная КТ пациенту проводится после выписки, через месяц, поскольку мы видим, что остаточные явления в некоторых ситуациях сохраняются длительное время , - рассказала Виктория Владиславовна. - Южноуральцы, перенесшие коронавирус, даже после выписки из госпиталя продолжают лечение и реабилитацию. У некоторых и спустя месяц сохраняются скачки температуры, кашель и другие симптомы».

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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Теги
коронавирус
Челябинск
Ирина Гехт
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