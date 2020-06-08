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Приемка первых дорог Челябинска после ремонта пройдет с участием ОНФ

Общество
Сегодня, 13:41
Автор: 
Евгения Александрова

Приемка первых объектов Челябинска, отремонтированных в рамках федеральной программы "Безопасные и качественные автомобильные дороги", пройдет с участием экспертов Общероссийского народного фронта.

В этом сегодня, восьмого июня, главу города Наталью Котову заверил ее заместитель по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов, отвечая на ее вопрос, было ли выполнено данное ею на прошлой неделе поручение о подключении к данной работе представителей Народного фронта.

"С ОНФ мы связались. Как только будут сдаваться первые объекты, включим экспертов в работу", - сообщил Максим Куляшов.

На аппаратном совещании в городской мэрии в понедельник он рассказал, что в настоящее время по программе БКАД в южноуральской столице на 11-ти улицах ведется ремонт асфальтового покрытия. Еще на 14-ти улицах в центральной части областного центра продолжаются работы по благоустройству. На семи улицах подрядные организации восстанавливают разметку. Продолжается строительство новой дороги по улице 250 лет Челябинску. Осуществляется ежедневный контроль за ходом работ на других дорожных объектах.

"На прошлой неделе был сделан ямочный ремонт на площади 1800 квадратных метров. С начала сезона - на 44,5 тысячи "квадратов", - доложил Максим Куляшов. - На особом контроле по вашему поручению находится уборка мусора и грязи. За неделю на полигон было вывезено 520 кубометров мусора и 1100 тонн грязи. Подрядчики получили 43 предписания за некачественную уборку улично-дорожной сети".

По словам Максима Куляшова, на дорогах Челябинска в настоящее время работают 25 поливомоечных машин и 18 вакуумных пылесосов.

Также чиновник отчитался о кошении травы. В течение прошлой недели была выкошена площадь, превышающая 900 тысяч квадратных метров. С начала сезона в порядок привели в общей сложности свыше девяти миллионов "квадратов" газонов, где больше нет травяных зарослей.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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