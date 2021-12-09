Private LTE: МегаФон поможет предприятиям СИБУРа еще лучше управлять производственными процессами

МегаФон к 2024 году запустит частную беспроводную сеть на предприятиях СИБУРа по всей России.

Соглашение о строительстве сети, которая обеспечит улучшенное управление производственными процессами для газоперерабатывающей, химической, каучуковой и нефтехимической промышленностей, стороны подписали в декабре текущего года.

За несколько лет будет реализован полный комплекс работ по запуску сети: проектирование, поставка и монтаж базовых станций, оборудования и программного обеспечения.

«Сотрудничество с МегаФоном позволит нам получить самую большую сеть PLTE в России. Уже к концу 2022 года мы покроем частной сетью шесть производственных площадок общей площадью в 33,2 миллиона квадратных метров. К 2024 году мы обеспечим непрерывное покрытие беспроводной сетью на всех наших предприятиях», - отметил член правления - исполнительный директор СИБУРа Василий Номоконов.

По оценке эксперта, даже с существующими технологиями передачи данных цифровые продукты в прошлом году принесли компании свыше трех миллиардов рублей, а общий потенциальный эффект от цифровизации СИБУРа на горизонте нескольких лет превысит 59 миллиардов рублей. Развёртывание сети PLTE станет шагом к реализации этого потенциала.

PLTE появится на территории «Воронежсинтезкаучука», «Нижневартовского газоперерабатывающего завода», «Южнобалкского ЛМУМГ», «Томскнефтехима», «CИБУР-Химпрома» и «СИБУР-Тобольска». Бесшовное покрытие будет организовано на диапазонах 1800 и 2600 МГц. Это позволит увеличить емкость сети, предоставить резервирование и широкий охват покрытия. PLTE также будет изолировать технологические процессы СИБУРа от взаимодействия с публичными и коммерческими сетями.

В МегаФоне отмечают, что компания имеет большой опыт внедрения частных сетей для разных промышленных отраслей, при этом проект с СИБУРом станет самым масштабным.

«Все предприятия будут связаны единой сетью Private LTE - это даст возможность СИБУРу оперативно внедрять вертикальные цифровые решения, контролировать все производственные процессы из одной точки и быстро реагировать на любую внештатную ситуацию», - подчеркнул коммерческий директор по развитию корпоративного и государственного сегментов МегаФона Эмин Антонян.