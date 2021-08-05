Про социальную дистанцию и масочный режим в Испании и России

Мы продолжаем публикации https://uralpress.ru/news/krupnym-planom/kak-ya-bolela-koronavirusom-v-ispanii-i-v-rossii нашего корреспондента в Испании Даши Гутьеррес о ковидной ситуации в России и Испании. Ей слово.

Эту историю рассказал мне один челябинский приятель. Сначала пару слов о приятеле - его зовут Алексей. Надо сказать, он очень красивый, голубоглазый, высокий и с атлетической фигурой. И это в данном случае является важной информацией о нем. А ещё Алексей работает с людьми - и с самого начала пандемии во всех общественных местах и на работе он всегда ходит в маске, чтобы не только не заразиться самому, но и не заразить людей, с которыми он работает. Очень ответственно подходит к этому вопросу.

Также ответственно он соблюдает социальную дистанцию.

И вот его рассказ:

Стою я на кассе в одном из магазинов и чувствую, что очень уж рядом ко мне свои продукты на ленту выкладывает девушка. Я обернулся к ней и показываю на пол, мол, девушка, смотрите!

Девушка расплывается в улыбке в ответ на замечание голубоглазого красавца и начинает что-то искать, что, наверное, у неё выпало и укатилось. Но не находит. А Алексей продолжает:

Да вот же, вот! Видите, полоска нарисована с надписью «соблюдайте дистанцию» и она разграничивает пространство между покупателями. Соблюдайте, пожалуйста

Девушка никак не ожидала такого поворота событий: почти отпрыгнула от него, резко собрала свои продукты и повернулась спиной к Алексею. Обиделась, посчитал он, спокойно продолжая оплату покупок.

В Испании такая история кажется невероятной - уже больше года испанцы прилежно выполняют все указания, связанные с коронавирусом. Они сами даже и «под дулом пистолета» ни в магазине, ни на улице не приблизятся на небезопасное расстояние к незнакомцу. А если бы кто-то отвлёкся, нарушил бы дистанцию и получил бы замечание, тотчас же извинились бы и отошли. Уже все привыкли соблюдать дистанцию и носить маски.

Вот только месяц назад было снято ограничение - и было разрешено ходить на улице без масок (в помещениях маски остались обязательными). А так более года испанцы на людных улицах, на пляжных «променадах», на безлюдных полях или в дальных деревнях с количеством жителей 5 человек - везде должны были носить маски.

Мои челябинские приятели смеялись над этим и некоторые упорно повторяли, я бы, мол, не стал бы ни за что носить маску! Хм, это очень смело и самонадеянно - в Испании никто тебя не спрашивал, хочешь ты или не хочешь носить маску, а просто подъезжала полиция к тому, кто был без маски, и штрафовала - штраф составлял от 600 евро и до 60 тысяч евро.

Поэтому испанцам и приходится быть такими законопослушными и «кроткими» в этом смысле. Как я уже сказала, только недавно были сняты ограничения - и на улицах стало можно появляться в масках. Вы думаете, все обрадовались? Не тут-то было. Некоторые стали писать комментарии в соцсетях, что вот как хорошо было - можно было не краситься, можно быть «страшной», удивительно часто встречались предложения продлить масочный режим ещё на годик и т.д. Некоторые продолжают опасаться вируса и многолюдной толпы и не верят государству, продолжая везде ходить в масках.

И вместо заключения хотела сказать, что в основном испанцам тоже, конечно, не по себе от масок, дистанций и подобного - они очень общительные люди. Есть такая национальная привычка или обычай: испанцы - и мужчины, и женщины - при встрече приветствуют друг друга поцелуями в обе щеки. А тут - уже год без поцелуев! Некоторые, правда, «спасаются» тем, что приветствуют друг друга локтями. Но поцелуев им очень не хватает. Во многих чатах, когда люди поздравляли друг друга с наступающим 2021 годом, часто можно было увидеть пожелания: пусть в этом году к нам вернутся поцелуи!

Да, пускай поцелуи вернутся, и к испанцам, и не к испанцам. И поскорее бы, как пишут в тех же испанских чатах, все это бы уже закончилось!