Как я болела коронавирусом в Испании и в России

По воле судьбы корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» Даша Гутьеррес вот уже более пяти лет живет в Испании, она вышла замуж, воспитывает сына. Сейчас она приехала навестить родителей в родной Челябинск и у нее есть несколько историй, которыми она хочет поделиться с читателями. Она решила начать с самой «свежей», связанной с коронавирусом, как говорится, на злобу дня. .

Наверное, я один из тех немногих «везунчиков», кто переболел коронавирусом два раза. Первый раз - в Испании, второй - в России. И мне хотелось бы рассказать о некоторых моментах - в основном, о различиях в подходах к больному в этих двух странах.

В Испании я заболела в прошлом году, когда толком-то ещё никто и не знал, что такое коронавирус, да и он ещё не нанёс свой сокрушительный удар по всему миру. Тогда ещё не «захлопнулись» больницы и все было более - менее в обычном режиме.

Про «захлопнувшиеся» больницы: долгое время, может быть, около года, больницы с приемом терапевтов и узких специалистов были закрыты - да-да, в них было не попасть. Плановые операции тоже были отменены. Терапевты консультировали по телефону, ставили диагнозы по телефону же и выписывали электронные рецепты. Если уж человеку было совсем плохо, то да, приезжала «скорая помощь» и увозила в больницу. Надо сказать, что «скорые» так и шныряли в то время по городу. Даже и сейчас общественные больницы не работают в полную мощность, и на приём к узкому специалисту можно не попасть по полгода. Конечно, это дало свои результаты - отсутствие регулярных осмотров, неподвижность (испанцы около двух месяцев сидели, можно сказать, «под домашним арестом») - у многих случились обострения и ухудшение здоровья.

Не буду в это пока углубляться, а продолжу о своём опыте и об опыте своих знакомых в нашем северном испанском городке. Для того, чтобы сдать тест на коронавирус, ты должен приехать на машине на какое-то отдаленное футбольное поле, отстоять автомобильную очередь около двух часов, а когда подойдёт твоя очередь, тебе протянут палочку, как сказал мой испанский приятель, «засунут тебе ее до самого мозга» в нос, то есть возьмут мазок.

Уместным был бы вопрос: а если у тебя нет машины? В этом случае ты, конечно, можешь прийти пешком, или приехать на автобусе, или на такси (которое стоит в разы дороже, чем в Челябинске). Да, некоторые так и делали - и в зной, и под проливным дождем в этой автомобильной очереди на мазок можно было видеть одиноко стоящих людей, ждущих своего «часа».

Если заболел ребёнок, алгоритм такой же: футбольное поле, двухчасовая машинная очередь и т.д.

Как же было в Челябинске? Врач пришёл на дом! Это невиданная для Испании история - чтобы врач приходил на дом. Даже не в условиях пандемии - врачи ни ко взрослым, ни к детям на дом не ходят. А если сильно болеешь, а если температура? Езжай на машине! А если нет машины? См. выше.

Конечно, когда совсем нет возможности или когда состояние уж слишком плохое, приедет «скорая» и отвезёт тебя к врачу, а так - добирайся, дружочек, сам, как хочешь.

В общем, в Челябинске врач пришёл на дом, осмотрел, оставил бесплатные лекарства (не хотелось бы сейчас углубляться или спорить об их «идеальности», важен сам факт). Выписал рецепт, дал рекомендации, ласково сказал, что на следующий день придут домой же взять мазок. А ты лежи дома со своей температурой и со своим же коронавирусом, никуда не надо мотаться. Потом, если результат положительный, тебя приглашают на КТ. Врач приходит и осматривает тебя во время болезни.

Конечно, мне всё-таки очень повезло: и дело не дошло до госпитализации - ни в Испании, ни в Челябинске, тут не могу сравнивать, но «страшные истории» слышала от своих друзей и про местные, и про испанские больницы.

И вообще эту публикацию, как и эту тему, можно было бы продолжать бесконечно долго. И, конечно, у читателей может быть собственный, отличный от моего, опыт. Но этой историей я хотела бы сказать следующее: мне часто приходится слышать, как ругают нашу российскую медицину, и я, признаюсь, также ее ругала раньше, но, даже пережив опыт этих двух коронавирусов, могу сказать, что мы, к сожалению, иногда совсем не ценим то, что имеем.

И ещё раз спасибо челябинским врачам за то, что приходят, лечат и заботятся о больных. А того, кто дочитал до конца мою историю, хотела попросить позаботиться о наших российских врачах - и соблюдать все предписания по карантину, маскам, дистанции и т.д., чтобы уменьшить количество больных и количество вызовов, и вместе с тем смертельную опасность, с которой они сталкиваются ежедневно.