24.08.2021
Родители получат вычет по НДФЛ за занятия детей спортом
24.08.2021
Продлено ограничение движения большегрузов по федеральным трассам Челябинской области
24.08.2021
ВТБ нарастил розничное кредитование на Южном Урале в 1,5 раза
24.08.2021
Крупный пожар в Пластовском районе локализован
24.08.2021
Житель Карабаша надолго сел в колонию за убийство, совершенное с особой жестокостью
24.08.2021
В Челябинске переименуют две остановки
Продлено ограничение движения большегрузов по федеральным трассам Челябинской области
23.08.2021
В Челябинской области продлен запрет на движение большегрузов по региональным трассам
21.08.2021
В Челябинской области из-за жары ограничено движение большегрузов по трассам
18.08.2021
На перекрестке в центре Челябинска остановят движение трамваев
13.08.2021
На Шершневской плотине в Челябинске ограничили движение транспорта
В Челябинске на участке Комсомольского проспекта появился разделительный газон
23.08.2021
В Челябинске заканчивают формировать современную городскую среду
23.08.2021
Фирменные развороты Текслера в Златоусте
21.08.2021
В Челябинске открылась главная сельскохозяйственная выставка региона «Агро-2021»
19.08.2021
Аномальная жара продержится на Южном Урале до середины следующей недели
19.08.2021