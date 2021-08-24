Продлено ограничение движения большегрузов по федеральным трассам Челябинской области

В Челябинской области из-за сохраняющейся аномальной жары продлено ограничение на движение большегрузных автомобилей по федеральным трассам.

По данным Челябинского Гидрометцентра, во вторник, в среду и четверг, с 24 по 26 августа, в большинстве районов Челябинской области сохраняется аномально-жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на семь градусов и более, в отдельных районах - сильная жара с максимальными температурами воздуха во второй половине дня до плюс 36-37 градусов.

Как сообщает пресс-служба УпрДор «Южный Урал», в связи с высокими температурами воздуха вводится временное ограничение движения для тяжеловесных транспортных средств, осуществляющих перевозку грузов, на автомобильных дорогах федерального значения Челябинской и Курганской областей.

Так, в Челябинской области ограничения будут действовать на участке с 16 по 146 километры трассы А-310 «Челябинск – Троицк», на участке с 1549 по 1871 километр М-5 «Урал», на участке 11-130 километр М-5 «Урал», подъезд к г. Екатеринбург и на участке с 13 по 55 километр трассы Р-254 «Иртыш».

В Курганской области на участке со 125 по 356 километры трассы Р-354 «Екатеринбург-Шадринск-Курган» и участке с 55 по 465 километры трассы Р-254 «Иртыш, а также на участке км 0 – км 91 (подъезд к г. Тюмень).

Ограничение будет действовать с 12 до 19 часов (местное время) 24 августа.

Кроме того, введено временное ограничение движения для большегрузов на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Челябинской области. Запрет будет действовать с 23 по 25 августа (включительно) в дневное время с 10 до 18 часов по местному времени.