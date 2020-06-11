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Проезд в общественном транспорте Челябинска теперь можно оплатить с помощью ключа от домофона

Общество
Сегодня, 11:21

Внедренные лидером телекоммуникационного рынка Южного Урала – компанией «Интерсвязь» современные технологии в рамках развития проекта «Умный город» позволят жителям Челябинска оплачивать с помощью ключей от домофона проезд в городском общественном транспорте.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» руководитель пресс-службы IT-компании «Интерсвязь» Василий Цвентух, теперь пассажирам не придётся доставать кошелёк или мобильный телефон для оплаты проезда, подвергая свои материальные ценности риску. Использование «Умных» ключей способствует формированию более безопасной городской среды и современных комфортных условий жизни, соответствующих концепции развития «умного» города. Кондукторы автобусов, трамваев и троллейбусов смогут  избавиться от необходимости носить тяжёлые сумки с монетами. Специалисты компании «Интерсвязь» предложили использовать домофонный ключ, который всегда под рукой, в качестве транспортной карты. После успешного тестирования уникальной для России технологии южноуральская IT-компания совместно с МУП «Служба организации движения» вводит новый способ оплаты проезда в городском транспорте для всех категорий граждан.

Для того, чтобы превратить ключ от домофона в транспортную карту, необходимо зайти в бесплатное мобильное приложение «Интерсвязь. Умный город», открыть раздел «Транспортная карта» и нажать кнопку «Активировать ключ». После этого нужно подойти к своему «умному домофону» «Интерсвязь» с ключом и следовать инструкции в мобильном приложении. Особенность уникальной технологии в том, что она имеет высокую степень защиты: вся информация, хранящаяся в ключе, зашифрована, поэтому злоумышленники не смогут скопировать его, чтобы воспользоваться средствами пользователей, или попасть в чужой подъезд. Пополнение баланса транспортной карты, привязанной к ключу, производится через мобильное приложение «Интерсвязь. Умный город». Там же можно найти и полную детализацию лицевого счёта. Челябинцы, уже воспользовавшиеся новым форматом оплаты, отметили удобство использования ключа по сравнению с наличными деньгами или банковской картой. Эти ключи фирменного синего цвета в количестве четырёх штук на квартиру бесплатно вручают жителям подъезда сразу после установки умного домофона компании «Интерсвязь». На данный момент южноуральцам выдано более полутора миллионов  персональных ключей.

 

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