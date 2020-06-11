Проезд в общественном транспорте Челябинска теперь можно оплатить с помощью ключа от домофона
Внедренные лидером телекоммуникационного рынка Южного Урала – компанией «Интерсвязь» современные технологии в рамках развития проекта «Умный город» позволят жителям Челябинска оплачивать с помощью ключей от домофона проезд в городском общественном транспорте.
Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» руководитель пресс-службы IT-компании «Интерсвязь» Василий Цвентух, теперь пассажирам не придётся доставать кошелёк или мобильный телефон для оплаты проезда, подвергая свои материальные ценности риску. Использование «Умных» ключей способствует формированию более безопасной городской среды и современных комфортных условий жизни, соответствующих концепции развития «умного» города. Кондукторы автобусов, трамваев и троллейбусов смогут избавиться от необходимости носить тяжёлые сумки с монетами. Специалисты компании «Интерсвязь» предложили использовать домофонный ключ, который всегда под рукой, в качестве транспортной карты. После успешного тестирования уникальной для России технологии южноуральская IT-компания совместно с МУП «Служба организации движения» вводит новый способ оплаты проезда в городском транспорте для всех категорий граждан.
Для того, чтобы превратить ключ от домофона в транспортную карту, необходимо зайти в бесплатное мобильное приложение «Интерсвязь. Умный город», открыть раздел «Транспортная карта» и нажать кнопку «Активировать ключ». После этого нужно подойти к своему «умному домофону» «Интерсвязь» с ключом и следовать инструкции в мобильном приложении. Особенность уникальной технологии в том, что она имеет высокую степень защиты: вся информация, хранящаяся в ключе, зашифрована, поэтому злоумышленники не смогут скопировать его, чтобы воспользоваться средствами пользователей, или попасть в чужой подъезд. Пополнение баланса транспортной карты, привязанной к ключу, производится через мобильное приложение «Интерсвязь. Умный город». Там же можно найти и полную детализацию лицевого счёта. Челябинцы, уже воспользовавшиеся новым форматом оплаты, отметили удобство использования ключа по сравнению с наличными деньгами или банковской картой. Эти ключи фирменного синего цвета в количестве четырёх штук на квартиру бесплатно вручают жителям подъезда сразу после установки умного домофона компании «Интерсвязь». На данный момент южноуральцам выдано более полутора миллионов персональных ключей.
Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.