29.08.2022
Профилактическая акция «Правила моей безопасности на железной дороге» стартует на ЮУЖД
29.08.2022
Анонсы событий и мероприятий на 30 августа
29.08.2022
Челябинский зоопарк сообщил о смерти гималайской медведицы Алисы
29.08.2022
Детский сад в Ясиноватой взяли под шефство справедливороссы
29.08.2022
Воспитанники центра помощи детям «Радуга» побывали с экскурсией в ГРЦ Макеева
29.08.2022
По инициативе жителей: в селе Селезян появилась уютная зона отдыха
Профилактическая акция «Правила моей безопасности на железной дороге» стартует на ЮУЖД
26.08.2022
В сентябре пустят дополнительные поезда из Челябинска к Черному морю
23.08.2022
Региональная инновационная площадка ЮУЖД открылась в Челябинске
15.08.2022
«Ласточка» между Челябинском и Магнитогорском будет курсировать чаще
12.08.2022
Количество ДТП на полигоне ЮУЖД за семь месяцев 2022 года снизилось в два раза
Школа в Айлино не откроется в День знаний, несмотря на требование губернатора
29.08.2022
Утвержден «Зеленый пояс» вокруг Челябинска, на очереди другие города области
26.08.2022
Челябинские экоактивисты заявили о гибели деревьев в парке Дружбы, районные власти ответили
25.08.2022
В пяти городах Челябинской области НМУ продлятся до вечера 25 августа
24.08.2022
В среду вновь отмечено повышенное содержание сероводорода в воздухе Челябинска
24.08.2022