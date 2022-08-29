Профилактическая акция «Правила моей безопасности на железной дороге» стартует на ЮУЖД

С первого по 30 сентября на ЮУЖД пройдет профилактическая акция «Правила моей безопасности на железной дороге». В ходе акции будут организованы мероприятия по предупреждению транспортных происшествий с детьми и подростками.

Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, железнодорожники проведут в учебных заведениях уроки по безопасности, творческие конкурсы, интерактивные мероприятия, расскажут о правилах поведения на платформах при посадке в поезд и об опасности нахождения на железнодорожной инфраструктуре в не предназначенных для этого местах. Особое внимание уделят школам, расположенным в районах, где проходят железнодорожные пути, а также тем учебным заведениям, воспитанники которых были травмированы на объектах инфраструктуры ЮУЖД. В рамках акции будут организованы рейдовые мероприятия совместно с сотрудниками линейных отделов МВД России на транспорте.

Кроме того, железнодорожники проведут проверки травмоопасных участков железной дороги и мест несанкционированного проходов граждан.

К сожалению, несмотря на проводимую профилактическую работу, дети в силу своей беспечности и невнимания со стороны взрослых нарушают правила поведения на железной дороге и получают травмы. С начала 2022 года на полигоне ЮУЖД от наезда подвижного состава были травмированы 4 несовершеннолетних. В Курганской области травмировано 3 несовершеннолетних, в Оренбургской – 1 подросток.

Напоминаем, нельзя ходить по путям, запрыгивать на подножки движущегося поезда, перелезать через автосцепные устройства между вагонами, подниматься на крыши вагонов. Кроме того, прослушивание музыки в наушниках, разговор по телефону, надетый капюшон снижают бдительность: дети могут не обратить внимания на сигналы, подаваемые машинистом поезда, вовремя не заметить приближающийся состав.

Правила безопасного поведения проиллюстрированы видеороликами и мультфильмами, изготовленными ОАО «РЖД», которые доступны на официальном сайте ЮУЖД в разделе «Безопасность».