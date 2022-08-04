Профильная смена в «Уральских зорях» поможет выбрать профессию

В детском загородном лагере «Уральские зори», входящем в состав Детского оздоровительно-образовательного комплекса ПАО «ММК», стартовала профильная смена «Проф city». В течение двух недель ребята будут знакомиться с самыми актуальными и востребованными профессиями. В программе предусмотрены тренинги, лекции и мастер-классы.

Как рассказала газета «Магнитогорский металл», для нового заезда в «Уральских зорях» придумали целую легенду. Якобы ребята попадают в заброшенный Проф city, жители которого перестали трудиться. Теперь задача детей и подростков заселить город новыми профессиями. Для этого отдыхающие будут проходить тренинги и мастер-классы с представителями разных профессий. Участие в жизни лагеря принимают все 650 отдыхающих. Но профильный отряд из 30 человек погружается в тему гораздо глубже.

Как рассказала куратор программы «Проф city - город профессий» Валерия Шуйская, профильный отряд более глубоко изучает профессии, приезжие гости занимаются с ними индивидуально, рассказывают об особенностях своих профессий и проводят с ними тренинги.

Во время профильной смены ребята познакомятся с дизайнерами, финансовыми специалистами, организаторами мероприятий, предпринимателями и другими успешными профессионалами. Ребята уверены – опыт, который они получат, пригодится им уже совсем скоро.