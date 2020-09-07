Проголосовать за депутатов ЗСО челябинцы смогут только в медицинских масках

Выборы депутатов Законодательного собрания Челябинской области пройдут с соблюдением всех санитарных норм и требований повышенной готовности. Все избирательные участки будут обрабатываться антисептиками, а от жителей потребуется соблюдение социальной дистанции.

Речь о подготовке к предстоящим выборам депутатов ЗСО шла сегодня, седьмого сентября, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска.

Как сообщили чиновники, в городе создано десять избирательных округов, зарегистрировано 683 тысячи 662 избирателя. В день выборов будут работать 460 избирательных участков. Все члены избирательных комиссий будут обеспечены индивидуальными средствами защиты, помещения будут обрабатываться антисептиками.

В пятницу и субботу, 11 и 12 сентября, предусмотрена возможность досрочного голосования на выборах депутатов Законодательного собрания Челябинской области и на муниципальных выборах. В эти дни, а также в единый день голосования, 13 сентября, избирательные участки будут работать с 8.00 до 20.00 часов.

Также в области действует механизм «Мобильный избиратель».

«Он позволяет гражданам, которые не могут проголосовать по месту регистрации, возможность реализовать свое избирательное право по месту нахождения. Пункты приема заявлений о включении избирателей в список по месту нахождения при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Челябинской области седьмого созыва работают с 29 июля по 8 сентября. Подать заявление о включении список избирателей по месту нахождения можно через ЕПГУ, МФЦ, ТИК», - сообщили в пресс-службе избирательной комиссии Челябинской области.

Получить информацию о выборах можно по телефону «горячей линии» связи с избирателями +7 (351) 727–71–06 или на сайте http://chelyabinsk.izbirkom.ru/.

Напомним, выборы VII созыва Законодательного собрания состоятся уже на следующей неделе. Голосование в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции растянется на три дня - с 11 по 13 сентября. На место в региональном парламенте претендуют представители девяти партий - «Единой России», «Справедливой России», КПРФ, ЛДПР, «За правду!», «Партии пенсионеров», «Партии роста», «Родины» и «Зеленой альтернативы».

Кроме того, 13 сентября, также состоятся выборы в муниципальные представительные органы, в том числе в Магнитогорске, Миассе, Златоусте, Копейске, Верхнем Уфалее, Чебаркуле, Снежинске, Озерске, Локомотивном, Усть-Катаве, Южноуральске, Кыштыме и в ряде муниципальных районов. Южноуральцам предстоит избрать более трех тысяч муниципальных депутатов.

Добавим, депутаты Законодательного собрания избираются на 5 лет. В Законодательном собрании Челябинской области шестого созыва, избранном в 2015 году, подавляющее большинство депутатов (47 из 60) представляли «Единую Россию». Председателем областного законодательного органа с 2005 года является Владимир Мякуш.