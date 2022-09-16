Прокуратура объявила предостережения главам

Прокурор Нагайбакского района (Челябинская область) потребовал от глав сельских поселений устранить нарушения при подготовке к отопительному сезону. Из-за их нерасторопности тысячи человек могут замерзнуть этой зимой.

Главам Арсинского, Балканского, Нагайбакского, Кассельского, Куликовского, Остроленского, Парижского, Переселенческого, Фершампенуазского, Южного поселений, директору МУП «Кассельское ЖКХ» прокурором были объявлены предостережения о недопустимости нарушений законодательства о теплоснабжении при подготовке к предстоящему отопительному сезону 2022-2023.

Как сообщили в прокуратуре региона, в виду отсутствия докотловой и котловой обработки воды, ремонта в котельных и утепления тепловых сетей внесены представления главам Арсинского, Нагайбакского, Остроленского, Парижского сельских поселений, Южного городского поселения и руководителям теплоснабжающих организаций ООО «Вектор», МУП «Арсинское ЖКХ».

Устранение нарушений, выявленных при подготовке к предстоящему отопительному сезону, находится на постоянном контроле прокуратуры района.