Прокуратура обжаловала решение суда об изменении меры пресечения Виктору Чернобровину

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24.09.2021

Ватерпольная команда «Уралочка» выпустила новую книгу о своей истории
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, 24 сентября, суд Центрального района Челябинска признал, что при обыске у замминистра Бе
24.09.2021

Обыск в квартире у замминистра строительства Белавкина проводился на законных основаниях
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В челябинском зоопарке трагедия: вчера, 23-го сентября, умерли всеобщие любимцы Степан
24.09.2021

В челябинском зоопарке погибли два бурых медведя: Степана и Машу отравили
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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24.09.2021

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Прокуратура Челябинской области обжаловала решение суда об изменении меры пресечения управляющему челябинским отделением Пенсионного фонда России Виктору Чернобровину, которого отпустили из СИЗО под домашний арест.

Прокурор полагает, что обстоятельства, учитываемые ранее при рассмотрении вопроса об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, не изменились, в связи с чем изменение меры пресечения является необоснованным.

Чернобровин обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, санкция за которое предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Кроме того, он может скрыться от суда, оказать давление на свидетелей и иным образом воспрепятствовать производству по делу.

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, в апелляционном представлении прокурор просит постановление суда отменить и продлить меру пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, Тракторозаводский районный суд Челябинска отказал в продлении срока содержания под стражей Виктора Чернобровина, отправив его под домашний арест, 20 сентября.

По версии следствия, Чернобровин получил взятки от представителя частной охранной организации за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений фонда. Чернобровину инкриминируют взятку в особо крупном размере. Речь идет о 26-ти миллионах рублей.

Автор: Инна Шемаева
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, 24 сентября, суд Центрального района Челябинска признал, что при обыске у замминистра Бе
24.09.2021

Обыск в квартире у замминистра строительства Белавкина проводился на законных основаниях
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В челябинском зоопарке трагедия: вчера, 23-го сентября, умерли всеобщие любимцы Степан
24.09.2021

В челябинском зоопарке погибли два бурых медведя: Степана и Машу отравили
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Глава Челябинска Наталья Котова положительно оценила благоустройство сквера в поселке Чурилово, к
24.09.2021

Уток стало в три раза больше: Наталья Котова оценила благоустройство сквера возле пруда в Чурилово
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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24.09.2021

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  • +7 906-869-79-01
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25.09.2021 00:28

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