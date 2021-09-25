Прокуратура обжаловала решение суда об изменении меры пресечения Виктору Чернобровину

Прокуратура Челябинской области обжаловала решение суда об изменении меры пресечения управляющему челябинским отделением Пенсионного фонда России Виктору Чернобровину, которого отпустили из СИЗО под домашний арест.

Прокурор полагает, что обстоятельства, учитываемые ранее при рассмотрении вопроса об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, не изменились, в связи с чем изменение меры пресечения является необоснованным.

Чернобровин обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, санкция за которое предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Кроме того, он может скрыться от суда, оказать давление на свидетелей и иным образом воспрепятствовать производству по делу.

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, в апелляционном представлении прокурор просит постановление суда отменить и продлить меру пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, Тракторозаводский районный суд Челябинска отказал в продлении срока содержания под стражей Виктора Чернобровина, отправив его под домашний арест, 20 сентября.

По версии следствия, Чернобровин получил взятки от представителя частной охранной организации за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений фонда. Чернобровину инкриминируют взятку в особо крупном размере. Речь идет о 26-ти миллионах рублей.