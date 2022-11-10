Прокурор из Челябинска переехал в Луганскую Народную республику

Прокурор Тракторозаводского района Челябинска Алексей Вахрушев перешел на работу в прокуратуру Луганской народной республики.

Заместитель генерального прокурора Российской Федерации представил коллективу прокуратуры Луганской Народной Республики назначенных генеральным прокурором Российской Федерации Игорем Красновым новых исполняющих обязанности.

«Он представил исполняющего обязанности прокурора Луганской Народной Республики старшего советника юстиции Глеба Михайлова, исполняющего обязанности первого заместителя прокурора Луганской Народной Республики старшего советника юстиции Ульмяна Наминова, заместителей прокурора Луганской Народной Республики старшего советника юстиции Алексея Вахрушева и старшего советника юстиции Кирилла Грекова», - сообщает пресс-служба прокуратуры ЛНР.

Алексей Вахрушев – это прокурор Тракторозаводского района Челябинска. В органах прокуратуры Челябинской области он проходит службу более 11 лет, в том числе был помощником, старшим помощником прокурора ЗАТО Снежинска, заместителем прокурора Верхнего Уфалея, заместителем Каслинского городского прокурора Челябинской области, а затем возглавил прокуратуру Тракторозаводского района Челябинска.



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