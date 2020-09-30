Промышленники Южного Урала окружают людей красотой и создают для них особый микроклимат

В Челябинске наградили победителей первого областного конкурса на лучшие проекты по благоустройству территорий среди промышленных предприятий.

Дипломы главы региона Алексея Теклера руководству индустриального парка «Станкомаш» (первое место) и цинкового завода (третье место) сегодня, 30-го сентября, вручил министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Павел Рыжий.

Двумя днями ранее министр от имени губернатора наградил ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», которому за высокие достижения в благоустройстве и озеленении конкурсная комиссия присудила второе место.

Павел Рыжий напомнил, что идея проведения конкурса возникла в декабре прошлого года в ходе визита Алексея Текслера на челябинский цинковый завод. Вдохновленный приятным взгляду обликом территории ПАО «ЧЦЗ» губернатор решил, что нужно организовать конкурс на лучшие проекты по благоустройству среди промышленников Южного Урала.

Минпром региона реализовал эту, как оказалось, очень правильную инициативу: предприятия, занимающиеся серьезной производственной деятельностью, раскрылись с новой стороны – как эстеты, ценители прекрасного, заботящиеся о создании благоприятного микроклимата для своих сотрудников.

Изначально в конкурсе участвовало более тридцати предприятий Челябинской области, представлявших около трех десятков территорий, однако в связи со случившейся в самый разгар соревнований по благоустройству пандемией коронавируса достаточно большое количество участников решило прекратить борьбу. Те, что ее продолжили, показали высший пилотаж – даже туман, накрывший сегодня столицу Южного Урала, не смог скрыть всей красоты благоустроенных и озелененных территорий. Напротив, придал им загадочности, таинственности, особого колорита.

Индустриальный парк «Станкомаш» возродил былое величие завода всего за несколько лет. К 2014-му году и цеха, и вся территория когда-то мощного и процветающего предприятия пришли в упадок, повсюду царили запустение и разруха. Благодаря основному инвестору – компании «Конар», а также финансовым вложениям других компаний-резидентов индустриальный парк сумел проделать колоссальную работу по возрождению и реновации площадки.

«Состоявшийся конкурс - про благоустройство, озеленение, газоны, однако на самом деле за пять лет нами сделано гораздо больше. Первым делом нужно было восстановить инфраструктуру, привести в порядок дороги на территории предприятия, обеспечить производство необходимыми энергомощностями. Большинство цехов завода находилось в крайне ветхом состоянии. Их приходилось демонтировать и полностью сносить (не только верхнюю часть, но и фундамент), а на их месте возводить новые цеха», - рассказал директор индустриального парка «Станкомаш» Илья Тихонов.

Он отметил, что сегодня предприятие полностью преобразилось. И неудивительно, ведь в благоустройство были вложены десятки миллионов рублей. Цель руководства «Станкомаша» - создать для своих сотрудников благоприятную среду, чтобы людям было приятно приходить на работу, чтобы они гордились родным предприятием и чувствовали себя здесь комфортно.

«Мы действительно уделяем большое внимание благоустройству и озеленению (за эти вопросы отвечают 12 специалистов). Газоны, деревья, альпийские горки, цветники… Все это вы сегодня видели. Уже дважды мы чистили пруд, установили на водоеме фонтан, что, на наш взгляд, тоже создает определенный микроклимат. В сквере за территорией производства сотрудники часто бывают с семьями, видел это неоднократно. Наши работники посещают сквер по выходным, прогуливаются здесь по вечерам. Аллея Славы - это первый объект благоустройства, созданный с момента нашего появления на данной площадке. Истории завода мы уделяем очень большое внимание», - поделился с челябинскими журналистами Илья Тихонов.

В этом году на Аллее Славы – в честь создания в Челябинске первой броневой стали - установили монумент «Башня танка». Открытие памятника было приурочено к 75-летию Великой Победы и 85-летию завода - здесь действительно чтят историю, помнят трудовые подвиги челябинцев в былые годы (подтверждение тому - восстановленные стена памяти и музей трудовой и боевой славы завода «Станкомаш»), а еще - заботятся о тех, кто работает на предприятии в настоящее время.

За пять лет на территории индустриального парка «Станкомаш» были реконструированы тысячи метров дорожного полотна, созданы парковочные зоны, уложено более 85-ми тысяч квадратных метров рулонного и посевного газонов, высажено свыше 1600 хвойных и лиственных деревьев, кустарников (в том числе ель, сосна, можжевельник, липа, черемуха, рябина, клен, кизильник, арония, спирения, барбарис).

На территории «Станкомаша» появились осветительные приборы, были обустроены пешеходные дорожки. Пространство перед главным корпусом украсили декорированные холмы из разных групп растений и горки с использованием гранитных камней – получилось, словно в загородном поместье какого-нибудь английского лорда (туман усилил это ощущение).

Многое в части благоустройства и озеленения «Станкомаша» уже сделано, немало еще предстоит.

«Территория парка достаточно большая. У нас очень много площадей для перспективного развития - не только с точки зрения благоустройства, но и с точки зрения создания новых производств. Около сорока процентов площадей свободно для размещения новых предприятий. Благоустроено на сегодняшний день около 50-60-ти процентов всей территории, оставшуюся часть предстоит преобразить в ближайшие годы», - рассказал Илья Тихонов.

Он подчеркнул, что первое место в конкурсе подтверждает: все, что делается, делается не зря.

«Очень приятно, что нас так высоко оценили. Результаты нашего труда будут видеть люди, они будут гордиться нашим предприятием. Это очень важно», - отметил директор индустриального парка.

Илья Тихонов добавил, что подрядчики, отвечающие за благоустройство и озеленение и выполняющие другие работы на территории индустриального парка, - это местные компании, именно им отдается предпочтение: руководство компании считает, что вкладываемые в развитие денежные средства должны оставаться в регионе.

Полюбовавшись результатами благоустройства и озеленения, Павел Рыжий в сопровождении Ильи Тихонова и исполнительного директора АО «Конар» Тараса Крокоса побывал на производстве - здесь предприятию, несомненно, тоже есть чем гордиться.

Территория ПАО «ЧЦЗ», которую Павел Рыжий осмотрел в компании с директором завода Павлом Избрехтом, также порадовала богатством растительности, чистотой и ухоженностью. Здесь и олени есть – не настоящие, конечно, но все равно очень симпатичные, сочно-зеленого цвета.

Принимая из рук министра диплом за подписью губернатора Павел Избрехт поблагодарил за высокую оценку деятельности в части благоустройства и озеленения и заверил, что в дальнейшем эта работа будет продолжена.

Директор ПАО «ЧЦЗ» рассказал, что благоустройством своей территории цинковый завод занимается постоянно. За последние два года был выполнен особенно большой объем работ - не только внутри заводской территории, но и за ее пределами.

«В частности, благоустройство было проведено вдоль улицы Автодорожной и Свердловского проспекта. Как вы сегодня увидели, были высажены газоны, деревья, кустарники. На Свердловском проспекте, вдоль забора, сделан газон. В следующем году мы продолжим эту работу вдоль рудного двора цинкового завода, тоже по Свердловскому проспекту. На сегодняшний день там уже высажены деревья (пирамидальные тополя). Работа проделана достаточно большая. Я надеюсь, горожане заметят это и оценят», - отметил Павел Избрехт.

Что касается территории завода, то в этом году здесь был обустроен сквер, его открыли ко Дню металлурга. Он появился возле заводского музея (это как раз то симпатичное пространство со скамейками и дорожками, рядом с которым пасутся зеленые олени).

«Есть у нас и питомник елей - двести деревьев, которые мы посадили еще два года назад. Вообще же на сегодняшний день благоустроена, по сути, вся территория завода. Это либо дорожки, либо газоны, либо твердые покрытия. Неблагоустроенных пространств у нас не осталось. Красоту вокруг мы создаем, в первую очередь, для людей, потому что от того, с каким настроением человек работает, зависит результат его труда», - заметил Павел Избрехт.

По его словам, завод ежегодно тратит на благоустройство около 15-ти миллионов рублей. Результат того стоит. Не только территория самого ЧЦЗ, но и городские пространства, где раньше были горы мусора, грязь, несанкционированные парковки, преображаются на радость жителям.

«В этом году нами было высажено около 200 кустарников и около 50 деревьев. Эту работу мы продолжим и в дальнейшем. Мы с вами - жители Челябинска, мы здесь живем, здесь живут наши семьи. И нам хочется жить в красивом, хорошем, благоустроенном городе», - сказал Павел Избрехт.

В комплексное благоустройство, реализованное Челябинским цинковым заводом, вошли работы по озеленению и улучшению прилегающих территорий: реконструкция и пластическая организация рельефа; реконструкция дорожного полотна; устройство ливнеприемных придорожных лотков; установка ограждений; устройство газонов и пешеходных дорожек; посадка новых деревьев и кустарников.

Павел Рыжий подчеркнул, что конкурсной комиссии очень понравилась инициатива крупных промышленных предприятия благоустраивать не только свои территории, но и преображать общегородские пространства.

«Предприятия выходят за свои заборы, за свои периметры, и начинают исключительно на собственные средства благоустраивать территории вокруг. В Магнитогорске это масштабный проект ММК «Притяжение», который будет реализован на площади 400 гектаров, на «Станкомаше» - общедоступная аллея. Цинковый завод также активно благоустраивает территорию вокруг себя. Такой подход промышленников к благоустройству нас очень порадовал, это был немножко неожиданный и очень приятный итог конкурса», - подчеркнул Павел Рыжий.

По его словам, критериев, по которым оценивали участников, было немало. Это состояние внешнего облика зданий (отсутствие разрушений, повреждений облицовочного и штукатурного слоя стен фасада по всему периметру, однотипная, исправная кровля по всему периметру); эстетическое состояние прилегающей территории (наличие исправного наружного освещения, своевременная организация уборки территории и отсутствие стихийных свалок, исправное состояние дорожного покрытия и тротуаров, прилегающей территории - отсутствие трещин, выбоин, поврежденных участков); благоустройство прилегающей территории (наличие малых архитектурных форм, озеленения территории, состояние газонов, клумб, деревьев и кустарников, наличие исправного и однотипного ограждения, цветочных вазонов и цветов).

«У нас есть три абсолютных победителя и около десяти предприятий, отмеченных в отдельных номинациях. У кого-то оказалось самое красивое освещение, у кого-то – предзаводская площадь, у кого-то - скамейки. Интересно, что на вопрос, зачем им все это нужно, большинство участников ответило: «Мы гордимся тем, что делаем». То, что наши промышленники не «сидят» внутри своих периметров, а «транслируют» красоту на всех жителей Челябинска, не может не радовать. Так, сегодня руководитель «Станкомаша» говорил (и другие руководители придерживаются того же мнения) о том, что, проходя через красивую, благоустроенную территорию вне завода и видя такую же красоту на самом предприятии, человек начинает по-другому относиться к своему рабочему месту, к себе, к тому, что делает», - констатировал Павел Рыжий.

Архивные снимки предоставлены "Станкомашем"