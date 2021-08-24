Прощание с челябинским журналистом Олегом Ласточкиным состоится 26 августа

Челябинское сообщество СМИ в эти дни прощается с талантливым журналистом Олегом Владимировичем Ласточкиным. Он ушёл из жизни в 57 лет после тяжёлой болезни.

Личность яркая, незаурядная, высокопрофессиональная и эрудированная, Олег Ласточкин запомнится своим многочисленным героям и читателям глубокими, умными, аргументированными и честными публикациями.

После окончания престижного столичного вуза – Университета дружбы народов им. П. Лумумбы (факультет международной журналистики) он посвятил свою творческую деятельность многим изданиям нашего региона. Возглавлял отдел информации в областной газете «Челябинский рабочий», был редактором газет «Московский комсомолец» и «Метро-74», его аналитические материалы публиковались в «Губернии», «Вечернем Челябинске», на сайте регионального независимого агентства «Урал-пресс-информ» и в других печатных и сетевых СМИ. Он был пресс-секретарем общественного движения «Соцгород», а в последние месяцы, даже когда тяжёлая болезнь приковала его к постели, публиковал свои материалы на разных областных и иногородних сайтах.

Прощание с Олегом Владимировичем Ласточкиным состоится 26 августа в 12 часов в храме Митрофановского кладбище, на котором он и будет похоронен рядом со своим отцом.