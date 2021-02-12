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Пространство у челябинской Публички снова осталось без светильников-гигантов

Пространство у здания челябинской Публичной библиотеки снова осталось без гигантских настольных ламп.

Переживать по поводу исчезновения светильников не стоит, как и радоваться этому (в столице Южного Урала есть и граждане, которым данные арт-объекты не пришлись по душе) – их отсутствие временно.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» заместитель начальника управления информационной политики администрации Челябинска Ксения Дурманова, светильники забрали на техническое обслуживание. В течение недели лампы вернутся на место и снова будут светить горожанам, прогуливающимся возле Публички.

Напомним, ранее лампы-гиганты отправляли на доработку, после которой их изначально красный конструктив «почернел».

Подрядчик тогда (это было в декабре 2020-го года) устранил все выявленные недостатки и заново смонтировал светильники.

Предполагается, что освещать пространство напротив Публичной библиотеки гигантские лампы будут круглый год.