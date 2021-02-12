Пространство у челябинской Публички снова осталось без светильников-гигантов

Пространство у здания челябинской Публичной библиотеки снова осталось без гигантских настольных ламп.
Переживать по поводу исчезновения светильников не стоит, как и радоваться этому (в столице Южного Урала есть и граждане, которым данные арт-объекты не пришлись по душе) – их отсутствие временно.
Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» заместитель начальника управления информационной политики администрации Челябинска Ксения Дурманова, светильники забрали на техническое обслуживание. В течение недели лампы вернутся на место и снова будут светить горожанам, прогуливающимся возле Публички.
Напомним, ранее лампы-гиганты отправляли на доработку, после которой их изначально красный конструктив «почернел».
Подрядчик тогда (это было в декабре 2020-го года) устранил все выявленные недостатки и заново смонтировал светильники.
Предполагается, что освещать пространство напротив Публичной библиотеки гигантские лампы будут круглый год.