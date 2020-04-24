«Пятёрочка» поддержала больницы и лаборатории Челябинска
Торговая сеть «Пятёрочка» начала бесплатно доставлять наборы для перекуса в больницы и лаборатории, которые проводят исследования по коронавирусу, в Челябинской области. Первые наборы уже сегодня направились сотрудникам городских больниц №2 и №3, а также областного клинического кожно-венерологического диспансера.
Наборы для перекуса торговая сеть будет каждую неделю до конца мая направлять для поддержки медицинских работников в период повышенной нагрузки. Доставку в каждое учреждение осуществляют волонтёры фонда «Русь» и партнеры торговой сети с соблюдением всех мер профилактики распространения коронавирусной инфекции нового типа.
Всего сотрудники более 60 медицинских учреждений в 28 регионах России получили наборы из чая, кофе и кондитерских изделий. Общий вес продуктов превышает 600 кг.
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