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«Равис» подарил веселый праздник с подарками будущим первоклассникам

Общество
Сегодня, 10:46
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Более 130 детей работников агрохолдинга «Равис» (Челябинская область) 1 сентября пойдут в первый класс. Накануне Дня знаний компания поздравила новоиспеченных школьников с этим важным событием в их жизни.

Для ребят был организован большой праздник с веселыми конкурсами и викторинами. Игровую программу подготовил профком предприятия совместно с Рощинским домом культуры.

За каждую победу будущие первоклассники получали в подарок яркие канцелярские принадлежности, которые обязательно пригодятся им во время уроков.

После игровой программы ребят ждали вкусные угощения от компании «Равис». В конце праздника всем малышам  вручили памятные подарки к учебному году. А родители получили материальную помощь на подготовку детей к школе.

«День первоклассника» в компании «Равис» проводится ежегодно. Мероприятие входит в обширную программу социальной поддержки сотрудников.

Так, при вступлении в брак работники компании получают ссуду в размере 60 тысяч рублей, которая считается погашенной, если молодожены проработают на фабрике пять лет.

Как сообщает пресс-служба агрохолдинга, на каждого родившегося ребенка работник получает единовременную денежную выплату в размере десяти тысяч рублей, а многодетные семьи - средства для приобретения теплых вещей детям.

 

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