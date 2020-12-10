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«Равис» стал участником экологической акции «Сохраним природу вместе!»

Компания «Равис» (Челябинская область) стала участником экологической акции «Сохраним природу вместе!».

«Только задумаетесь, всего одна выброшенная батарейка способна заразить 20 квадратных метров земли или 400 литров воды! Поэтому на проходной предприятия мы установили контейнеры для сбора раздельного мусора», - рассказали в пресс-службе агрохолдинга.

Теперь сотрудники «Рависа» смогут утилизировать накопившиеся батарейки и пластиковые крышки, приходя на работу. А средства, полученные от сбора пластиковых крышек, будут переданы в благотворительный фонд.