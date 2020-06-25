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Зеленое поле вместо свалки

"Равис" заботится об улучшении экологии в зоне своего присутствия

Фото: 
Равис
Общество
Сегодня, 08:58

Компания "Равис" (Челябинская область), являясь одним из крупнейших агрохолдингов Уральского федерального округа, считает вопросы экологии одними из приоритетных для себя. 

Будучи социально ориентированным предприятием, "Равис" старается сохранить комфортную окружающую среду для жителей населенных пунктов Сосновского района, где размещаются основные площадки агрохолдинга.

Серьезным шагом в этом направлении стало полное закрытие летом 2019-го года незаконной мусорной свалки с почти сорокалетним "стажем" около поселков Ново-Казанцево, Рощино и микрорайона "Славино". Сюда складировали отходы все, кому не лень: и строители, и коммунальщики, и организации, и частные лица.

По словам заместителя директора по ветеринарной безопасности ООО "Равис-птицефабрика Сосновская" Натальи Уфимцевой, на мусорный "полигон" люди жаловались регулярно, особенно сильно соседство свалки мешало жителям микрорайона "Славино".

Наталья Уфимцева вспоминает, что на помойке, куда был открыт доступ всем желающим, поселились лица без определенного места жительства - со всеми вытекающими последствиями.

Свалка горела, дымила - одним словом, отравляла жизнь окружающим, вредила экологии.

Так как "полигон" находился в непосредственной близости от площадки по производству органических удобрений "Рависа", компания, соответственно, регулярно направляла денежные средства на дезинсекцию, дератизацию и борьбу с возгораниями. 

Агрохолдинг был заинтересован в ликвидации свалки, и генеральный директор компании Андрей Косилов принял именно такое решение - закрыть ее. Как сообщили в пресс-службе "Рависа", первым делом были перекрыты все въезды на участок складирования отходов, выставлен пост охраны. 

С начала лета прошлого года здесь вовсю работала техника: самосвалы, экскаваторы, фронтальные погрузчики. Площадку ровняли, параллельно засеивали ее саженцами и многолетними травами.

На эти цели агрохолдинг "Равис" потратил в 2019-м году полтора миллиона рублей. Оно того стоило - сейчас здесь появилось зеленое поле. Природа взяла свое.

К слову, отходы птицефабрики - на территории предприятия установлено около двух десятков мусорных контейнеров - вывозятся исключительно на специализированные полигоны (количество вывозимого мусора уменьшается за счет того, что часть производственных отходов отдается на переработку). 

 

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