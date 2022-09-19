Разруха, плесень и зловоние: челябинцы живут в доме «из фильма ужасов»

Челябинцы пожаловались главе города Наталье Котовой на ужасные условия жизни и поделились подтверждающими правдивость их слов фотографиями дома №3 по улице ОПМС-42, который выглядит, словно его готовили для съемки фильма ужасов.

Вот как описали жильцы место, в котором живут: «Дом в очень ужасном состоянии, все в плесени, из подвала бежит всякая дрянь и ужасный запах - там по колено воды, в подвале; все трубы порванные, невозможно пройти, чтобы поменять трубы в квартире. В подъезде нет окон, дети высовываются в эти окна».

Челябинцы пожаловались, что чувствуют себя брошенными, и задались вопросом, кому они платят за коммунальные услуги, а также заранее поблагодарили Наталью Котову за помощь, которую, как они надеются, она сможет им оказать как мэр.

Администрация Челябинска уже прокомментировала данный пост, сообщив следующее: «У данного дома отсутствует управляющая организация. Для проведения аварийно-восстановительных работ на общедомовом имуществе вы вправе заключить договоры оказания услуг с лицами (сторонними организациями), осуществляющими соответствующие виды деятельности. Открытый конкурс по отбору управляющей организации в отношении многоквартирного дома будет организован в установленные сроки».

Также в мэрии сообщили, что информация о проведении конкурса размещена на официальной площадке проведения торгов, правда, ссылки на конкурс не дали, лишь указали сайт.