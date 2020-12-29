Рецепты новогодних салатов от наших читателей

Накануне Нового года агентство «Урал-пресс-информ» совместно с Челябинским театром драмы организовали ВКонтакте конкурс новогодних салатов от читателей агентства.
Челябинцы приняли в конкурсе активное участие и мы делимся с вами их замечательными рецептами, ведь впереди длинные праздничные каникулы и самое время заняться кухонным творчеством.
Слоёный салат с консервированным тунцом от Юлии Сергеевой.
Ингредиенты:
- Яйца (5 шт)
- Огурцы свежие (2шт)
- Тунец консервированный (150г)
- Лук (1/2 шт)
- Майонез или сметана (4-6 ст.л)
- Сыр тёртый (150г)
- Перец молотый по вкусу
Рецепт:
Первым слоем выложить натертые на крупной тёрке белки варёных яиц. Далее слой сыра. На сыр выложить кусочки тунца и покрыть его майонезом или сметаной (2-3 ст.л). Следующий слой составить из мелко нарезанных огурцов и измельчённого лука, а сверху посыпать черным молотым перцем. Огурцы покрыть слоем майонеза и посыпать измельчённым яичным желтком.
Маринованные куриные желудочки в соевом соусе пикантные и невероятно вкусные от Татьяны Нечаевой
Ингредиенты:
- Полкило куриных желудочков
- Луковица
- Пять зубчиков чеснока
- Уксус — 1/4 стакана
- 1/2 стакана подсолнечного масла
- Столовая ложка соевого соуса
- Пучок укропа
- Соль и перец по вкусу
- Маринованные куриные желудочки
Рецепт:
Прежде всего нам нужно желудочки отварить в подсоленной воде до полной готовности. По времени это полтора часа. Оставить, пускай остынут. Остывшие желудочки нарезать тонкой соломкой. Лук очистить и нарезать полукольцами. Желудочки и лук соединить, заправить соевым соусом и специями по вкусу. Хорошо перемешать. Чеснок пропустить через пресс. Масло нагреть можно в микроволновке. Свежий укроп помыть и мелко измельчить. Масло, чеснок, уксус и укроп соединить. Хорошо перемешать. Чесночную смесь выливаем в желудочки. Нежно перемешайте. Отправляем в холодильник на ночь, чтобы промариновались.
Традиционная "селёдка под шубой", правда без селёдки... от Ренаты Патаровой
Ингредиенты:
Консервированная горбуша
Луковица
Пару штук вареной морковки
Три - четыре штуки варёного картофеля
Одна крупная варёная свёкла
Майонез
Рецепт:
Рыбу разминаем вилкой, выкладываем одним слоем, дальше измельченный лук, тёртая картошка, морковь и свёкла. Майонез и его количество определяется индивидуально. Я, например, смазываю только последний слой со свёклой. Дать пропитаться 12 часов. Приятного аппетита!
Салат «Гранатовый браслет» от Максима Губаева
Ингредиенты:
- 1 филе куриной грудки
- 2 луковицы
- 150 г твердого сыра
- 1 свекла
- 1 гранат
- 3 яйца
- 3-4 ст. л. майонеза
- 50 г грецких орехов
- Соль, перец по вкусу
Рецепт:
Куриное филе отварить и нарезать на небольшие кусочки, посолить. Лук очистить, мелко нарезать. Сковороду разогреть с растительным маслом и обжарить лук до золотистого цвета.
Морковь вымыть, отварить, очистить и натереть на крупной терке. Яйца отварить, очистить. Яйца и сыр натереть на крупной терке. Орехи крупно порубить. Свеклу отварить, почистить и тоже натереть на крупной терке. Гранат разобрать на зерна.
На большом блюде выложить в форме круга первый слой – куриное филе. Поперчить. Затем выложить обжаренный лук и смазать тонким слоем майонеза. После выложить морковь, опять смазать майонезом. Следующим слоем выложить тертую свеклу, затем отваренные и измельченные яйца, промазать майонезом, посыпать тертым сыром и грецкими орехами, снова промазать майонезом и украсить сверху зернами граната. Салат поставить в холодильник на 3-4 часа, а лучше на ночь.
Сaлaт «Снeжная кoролевa» от псевдонима Лето Лето
Ингредиенты:
- 1 yп. кpабoвых палочек (200гp.)
- 3 яйцa, сваренныe вкpутyю
- 1 бoльшoе cладкoе яблoко
- Мaлeнькaя лyкoвица
- 150 гр. вeтчины
- 2 плавлeных сыркa (типa "Дрyжба")
- 0,5 ст. орехов
- Мaйонез
- Соль, пeрец по вкyсy
Рецепт:
Салaт выкладываем слоями в глyбoкий сaлатник.
1слoй: cыpок, нaтеpтый на мелкой терке;
2cлой: жeлток, натeртый нa мелкoйтеpке;
3cлoй: мeлкo наpезaнный peпчатыйлyк;
4cлoй: мeлкo нaрезaнныe кpабoвыепaлoчки;
5слой: яблоко, натeртоe нa кpyпной терке;
6cлой: мeлко поpeзaннaя вeтчина;
7слoй: cырок, нaтертый нa мeлкой терке;
8cлoй: бeлoк, натеpтый на мелкой тeрке.
Каждый слoй смазать мaйонeзом (кpoмe пoследнeгo) и пpисыпaть мeлкo поpyбленными opехaми (иx жeлатeльно пpедваpитeльно oбжapить). Укpaсить пo желанию. Дaть пpoпитaться ~ 2 ч.
Оливье от Ивана Диденко
Ингредиенты:
- 3 картофелины среднего размера
- 3-4 моркови
- 4-5 яиц
- 350 г ветчины или докторской колбасы
- 450 г консервированного зеленого горошка
- 5-6 соленых огурцов
- 5 побегов зеленого лука
- 1 пучок укропа
- 250 г майонеза (желательно домашнего)
- Соль
- Черный молотый перец
Салат «Восторг» от Елены Владимировны
Салат простой и, действительно, очень-очень оочень вкусный.
Ингредиенты:
Примерные пропорции продуктов: (на глаз - всего должно быть поровну)
- Свежие грибы - 300 гр.
- Луковица - большая.
- Куриное филе - 200 гр.
- Корейская морковь - 150 гр.
- Огурцы свежие, если небольшие то - 2 шт.
Рецепт:
Салат выкладывается слоями.
Все режется соломкой. (Огурец можно на крупной терке)
дно тарелки смазываем майонезом
1 слой - жареные грибы с луком
2 слой - отварная куриная грудка
Майонез
3 слой - корейская морковь
4 слой - свежий огурец
Майонез
Приятного аппетита!
Салат «Восторг» от Зои Балаевой
Ингредиенты:
- Курица копчёная - 200 грамм
- Яйца варёные - 2 шт
- Кукуруза консервированная - 0.5 банки
- Сыр твёрдый - 120 грамм
- Помидоры - 3 шт
- Чеснок - 1 зубчик
- Майонез - по вкусу
Рецепт:
Салат "Восторг" - это вкусный и сочный салат с копчёной курицей и помидорами. За счёт курицы салат получается очень сытным, а помидоры придают ему сочность. Такой салат лучше готовить порционно для каждого гостя. Салат яркий и замечательно подойдёт на любой праздничный стол.
Чтобы приготовить салат "Восторг" нам понадобится копчёная курица(можно взять филе или окорочок), свежие помидоры, твёрдый сыр, зубчик чеснока, яйца, кукуруза и майонез.
Копчёную курицу нарезать небольшими кубиками.
Также кубиками нарезать помидоры.
Выложить кубики курицы в порционные креманки, сделать майонезную сеточку и немного посыпать измельчённым чесноком. Сверху выложить 2-3 столовых ложки кукурузы.
На кукурузу нанести тонко майонезную сетку и выложить помидоры.
Яйца нарезать кубиками. На помидоры нанести майонезную сеточку и выложить сверху яйца. Затем снова смазать майонезом.
Посыпать салат сверху щедрым слоем натёртого сыра. Украсить помидором-черри и веточкой укропа. Салат готов!
Приятного аппетита!
Салат «Карусель» от Нелли Стрижовой
Ингредиенты:
- Копченая курица — 600 граммов
- Морковь по-корейски — 250 граммов
- Консервированная кукуруза — 1 штука
- Майонез — 150 мл
- Сухарики — 1 пачка (со вкусом сыра)
- Зелень —по вкусу
Рецепт:
Корейскую морковь порезать помельче, курицу - брусочками. Добавить кукурузу, зелень. Заправить майонезом. И за полчаса до прихода гостей добавьте сухарики. Выложить всю эту красоту в салатник и, вуаля... Приятной встречи Нового года с близкими и друзьями! Будьте здоровы!!!
Салат с корейской морковью от Марины Антоновой
Ингредиенты:
- Консервированная фасоль
- Морковь
- Сухарики
- Ветчина
- Немного чеснока и заправка из масла оливкового и подсолнечного
- Просто и вкусно.
Вкусный и лёгкий салат Цезарь от Насти Антоновой
Ингредиенты:
- Куриная грудка — 200 грамм
- Салат "ромен" — 1 пучок
- Помидоры черри — 4-5 штук
- Сыр твердый — 75 грамм
- Хлеб белый — 3-4 ломтиков
- Чеснок — 3 зубчика
- Оливковое масло — 3 ст. ложки
- Соль, перец — по вкусу
- Яйца — 2 штуки
- Горчица — 1 ст. ложка
- Лимонный сок — 2-3 ст. ложек
Сaлaт из куpинoгo филе, cвежих oгуpцoв и кoнcеpвиpoвaнных шaмпиньoнoв от Алены Петровой
Ингредиенты:
- 2-3 вapеных куpиных филе
- 3 вapеных вкpутую яйцa
- 2 cвежих oгуpцa
- 1 небoльшaя лукoвицa
- 1 небoльшaя бaнкa кoнcеpвиpoвaнных шaмпиньoнoв
- 100 г cыpa
- Мaйoнез
Салатик "Праздничный" от Полины Абрамовой
Видео рецепт
Салат c куpицeй, cыpoм и aнaнacoм от Юли Петровой
Ингредиенты:
- 1 куpинoe филe
- 50 г твepдoгo cыpa
- 150 г кoнcepвиpoвaнной кукурузы
- 3 колечкa консервировaнного aнaнaсa
- 50 г грецких орехов
- майонез
Мимоза от Динары Петровой
Ингредиенты:
- Семга — 300 г
- Картофель — 200 г
- Морковь — 200 г
- Яблоко — 3 шт. зеленое
- Лук репчатый — 1 шт
- Яйцо — 2 шт
- Майонез — 150 мл
- Масло растительное — 1 ст. л.
- Соль — по вкусу
- Перец черный — по вкусу
- Сахар — 1 щепотка
Салат от Алены Александровой
Слоями, промазываем домашним майонезом:
- Копченая курица
- Жареные шампиньоны
- Белок
- Сыр тертый
- Желток
Салат от Нины Александровой
Вкусный салат получается из печени с маринованными огурчиками, репчатым луком и кукурузой. Заправка майонез со сметаной
Салат от Ирины Пасюты
Салат c куpицeй, cыpoм и aнaнacoм
- 1 куpинoe филe
- 50 г твepдoгo cыpa
- 200 г кoнcepвиpoвaнной кукурузы
- 4 колечкa консервировaнного aнaнaсa
- 60г грецких орехов
- мaйонез
Салат от Кирилла Пасюты
- Семга — 300 г
- Картофель — 200-250 г
- Морковь — 250 г
- Яблоко — 3 шт. зеленое только
- Лук репчатый — 1 шт (большой)
- Яйцо — 2 шт.
- Майонез — 200 мл
- Масло растительное — 1 ст. л.
- Соль — по вкусу
- Перец черный — по вкусу
- Сахар — пару щепоток
Салат от Валентина Николаевича
Отварная свекла и твердый сыр на тёрке, чеснок, чернослив, майонез
Салат от Александра Валентиновича
Корейская морковь, маринованный огурец, копченая курица, репчатый лук, болгарский перец