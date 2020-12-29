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Приятного аппетита!

Рецепты новогодних салатов от наших читателей

Накануне Нового года агентство «Урал-пресс-информ» совместно с Челябинским театром драмы организовали ВКонтакте конкурс новогодних салатов от читателей агентства.

Челябинцы приняли в конкурсе активное участие и мы делимся с вами их замечательными рецептами, ведь впереди длинные праздничные каникулы и самое время заняться кухонным творчеством.

Слоёный салат с консервированным тунцом от Юлии Сергеевой.

Ингредиенты:

Яйца (5 шт)

Огурцы свежие (2шт)

Тунец консервированный (150г)

Лук (1/2 шт)

Майонез или сметана (4-6 ст.л)

Сыр тёртый (150г)

Перец молотый по вкусу

Рецепт:

Первым слоем выложить натертые на крупной тёрке белки варёных яиц. Далее слой сыра. На сыр выложить кусочки тунца и покрыть его майонезом или сметаной (2-3 ст.л). Следующий слой составить из мелко нарезанных огурцов и измельчённого лука, а сверху посыпать черным молотым перцем. Огурцы покрыть слоем майонеза и посыпать измельчённым яичным желтком.

Маринованные куриные желудочки в соевом соусе пикантные и невероятно вкусные от Татьяны Нечаевой

Ингредиенты:

Полкило куриных желудочков

Луковица

Пять зубчиков чеснока

Уксус — 1/4 стакана

1/2 стакана подсолнечного масла

Столовая ложка соевого соуса

Пучок укропа

Соль и перец по вкусу

Маринованные куриные желудочки

Рецепт:

Прежде всего нам нужно желудочки отварить в подсоленной воде до полной готовности. По времени это полтора часа. Оставить, пускай остынут. Остывшие желудочки нарезать тонкой соломкой. Лук очистить и нарезать полукольцами. Желудочки и лук соединить, заправить соевым соусом и специями по вкусу. Хорошо перемешать. Чеснок пропустить через пресс. Масло нагреть можно в микроволновке. Свежий укроп помыть и мелко измельчить. Масло, чеснок, уксус и укроп соединить. Хорошо перемешать. Чесночную смесь выливаем в желудочки. Нежно перемешайте. Отправляем в холодильник на ночь, чтобы промариновались.

Традиционная "селёдка под шубой", правда без селёдки... от Ренаты Патаровой

Ингредиенты:

Консервированная горбуша

Луковица

Пару штук вареной морковки

Три - четыре штуки варёного картофеля

Одна крупная варёная свёкла

Майонез

Рецепт:

Рыбу разминаем вилкой, выкладываем одним слоем, дальше измельченный лук, тёртая картошка, морковь и свёкла. Майонез и его количество определяется индивидуально. Я, например, смазываю только последний слой со свёклой. Дать пропитаться 12 часов. Приятного аппетита!

Салат «Гранатовый браслет» от Максима Губаева

Ингредиенты:

1 филе куриной грудки

2 луковицы

150 г твердого сыра

1 свекла

1 гранат

3 яйца

3-4 ст. л. майонеза

50 г грецких орехов

Соль, перец по вкусу

Рецепт:

Куриное филе отварить и нарезать на небольшие кусочки, посолить. Лук очистить, мелко нарезать. Сковороду разогреть с растительным маслом и обжарить лук до золотистого цвета.

Морковь вымыть, отварить, очистить и натереть на крупной терке. Яйца отварить, очистить. Яйца и сыр натереть на крупной терке. Орехи крупно порубить. Свеклу отварить, почистить и тоже натереть на крупной терке. Гранат разобрать на зерна.

На большом блюде выложить в форме круга первый слой – куриное филе. Поперчить. Затем выложить обжаренный лук и смазать тонким слоем майонеза. После выложить морковь, опять смазать майонезом. Следующим слоем выложить тертую свеклу, затем отваренные и измельченные яйца, промазать майонезом, посыпать тертым сыром и грецкими орехами, снова промазать майонезом и украсить сверху зернами граната. Салат поставить в холодильник на 3-4 часа, а лучше на ночь.

Сaлaт «Снeжная кoролевa» от псевдонима Лето Лето

Ингредиенты:

1 yп. кpабoвых палочек (200гp.)

3 яйцa, сваренныe вкpутyю

1 бoльшoе cладкoе яблoко

Мaлeнькaя лyкoвица

150 гр. вeтчины

2 плавлeных сыркa (типa "Дрyжба")

0,5 ст. орехов

Мaйонез

Соль, пeрец по вкyсy

Рецепт:

Салaт выкладываем слоями в глyбoкий сaлатник.

1слoй: cыpок, нaтеpтый на мелкой терке;

2cлой: жeлток, натeртый нa мелкoйтеpке;

3cлoй: мeлкo наpезaнный peпчатыйлyк;

4cлoй: мeлкo нaрезaнныe кpабoвыепaлoчки;

5слой: яблоко, натeртоe нa кpyпной терке;

6cлой: мeлко поpeзaннaя вeтчина;

7слoй: cырок, нaтертый нa мeлкой терке;

8cлoй: бeлoк, натеpтый на мелкой тeрке.

Каждый слoй смазать мaйонeзом (кpoмe пoследнeгo) и пpисыпaть мeлкo поpyбленными opехaми (иx жeлатeльно пpедваpитeльно oбжapить). Укpaсить пo желанию. Дaть пpoпитaться ~ 2 ч.

Оливье от Ивана Диденко

Ингредиенты:

3 картофелины среднего размера

3-4 моркови

4-5 яиц

350 г ветчины или докторской колбасы

450 г консервированного зеленого горошка

5-6 соленых огурцов

5 побегов зеленого лука

1 пучок укропа

250 г майонеза (желательно домашнего)

Соль

Черный молотый перец

Салат «Восторг» от Елены Владимировны

Салат простой и, действительно, очень-очень оочень вкусный.

Ингредиенты:

Примерные пропорции продуктов: (на глаз - всего должно быть поровну)

Свежие грибы - 300 гр.

Луковица - большая.

Куриное филе - 200 гр.

Корейская морковь - 150 гр.

Огурцы свежие, если небольшие то - 2 шт.

Рецепт:

Салат выкладывается слоями.

Все режется соломкой. (Огурец можно на крупной терке)

дно тарелки смазываем майонезом

1 слой - жареные грибы с луком

2 слой - отварная куриная грудка

Майонез

3 слой - корейская морковь

4 слой - свежий огурец

Майонез

Приятного аппетита!

Салат «Восторг» от Зои Балаевой

Ингредиенты:

Курица копчёная - 200 грамм

Яйца варёные - 2 шт

Кукуруза консервированная - 0.5 банки

Сыр твёрдый - 120 грамм

Помидоры - 3 шт

Чеснок - 1 зубчик

Майонез - по вкусу

Рецепт:

Салат "Восторг" - это вкусный и сочный салат с копчёной курицей и помидорами. За счёт курицы салат получается очень сытным, а помидоры придают ему сочность. Такой салат лучше готовить порционно для каждого гостя. Салат яркий и замечательно подойдёт на любой праздничный стол.

Чтобы приготовить салат "Восторг" нам понадобится копчёная курица(можно взять филе или окорочок), свежие помидоры, твёрдый сыр, зубчик чеснока, яйца, кукуруза и майонез.

Копчёную курицу нарезать небольшими кубиками.

Также кубиками нарезать помидоры.

Выложить кубики курицы в порционные креманки, сделать майонезную сеточку и немного посыпать измельчённым чесноком. Сверху выложить 2-3 столовых ложки кукурузы.

На кукурузу нанести тонко майонезную сетку и выложить помидоры.

Яйца нарезать кубиками. На помидоры нанести майонезную сеточку и выложить сверху яйца. Затем снова смазать майонезом.

Посыпать салат сверху щедрым слоем натёртого сыра. Украсить помидором-черри и веточкой укропа. Салат готов!

Приятного аппетита!

Салат «Карусель» от Нелли Стрижовой

Ингредиенты:

Копченая курица — 600 граммов

Морковь по-корейски — 250 граммов

Консервированная кукуруза — 1 штука

Майонез — 150 мл

Сухарики — 1 пачка (со вкусом сыра)

Зелень —по вкусу

Рецепт:

Корейскую морковь порезать помельче, курицу - брусочками. Добавить кукурузу, зелень. Заправить майонезом. И за полчаса до прихода гостей добавьте сухарики. Выложить всю эту красоту в салатник и, вуаля... Приятной встречи Нового года с близкими и друзьями! Будьте здоровы!!!

Салат с корейской морковью от Марины Антоновой

Ингредиенты:

Консервированная фасоль

Морковь

Сухарики

Ветчина

Немного чеснока и заправка из масла оливкового и подсолнечного

Просто и вкусно.

Вкусный и лёгкий салат Цезарь от Насти Антоновой

Ингредиенты:

Куриная грудка — 200 грамм

Салат "ромен" — 1 пучок

Помидоры черри — 4-5 штук

Сыр твердый — 75 грамм

Хлеб белый — 3-4 ломтиков

Чеснок — 3 зубчика

Оливковое масло — 3 ст. ложки

Соль, перец — по вкусу

Яйца — 2 штуки

Горчица — 1 ст. ложка

Лимонный сок — 2-3 ст. ложек

Сaлaт из куpинoгo филе, cвежих oгуpцoв и кoнcеpвиpoвaнных шaмпиньoнoв от Алены Петровой

Ингредиенты:

2-3 вapеных куpиных филе

3 вapеных вкpутую яйцa

2 cвежих oгуpцa

1 небoльшaя лукoвицa

1 небoльшaя бaнкa кoнcеpвиpoвaнных шaмпиньoнoв

100 г cыpa

Мaйoнез

Салатик "Праздничный" от Полины Абрамовой

Видео рецепт

Салат c куpицeй, cыpoм и aнaнacoм от Юли Петровой

Ингредиенты:

1 куpинoe филe

50 г твepдoгo cыpa

150 г кoнcepвиpoвaнной кукурузы

3 колечкa консервировaнного aнaнaсa

50 г грецких орехов

майонез

Мимоза от Динары Петровой

Ингредиенты:

Семга — 300 г

Картофель — 200 г

Морковь — 200 г

Яблоко — 3 шт. зеленое

Лук репчатый — 1 шт

Яйцо — 2 шт

Майонез — 150 мл

Масло растительное — 1 ст. л.

Соль — по вкусу

Перец черный — по вкусу

Сахар — 1 щепотка

Салат от Алены Александровой

Слоями, промазываем домашним майонезом:

Копченая курица

Жареные шампиньоны

Белок

Сыр тертый

Желток

Салат от Нины Александровой

Вкусный салат получается из печени с маринованными огурчиками, репчатым луком и кукурузой. Заправка майонез со сметаной

Салат от Ирины Пасюты

Салат c куpицeй, cыpoм и aнaнacoм

1 куpинoe филe

50 г твepдoгo cыpa

200 г кoнcepвиpoвaнной кукурузы

4 колечкa консервировaнного aнaнaсa

60г грецких орехов

мaйонез

Салат от Кирилла Пасюты

Семга — 300 г

Картофель — 200-250 г

Морковь — 250 г

Яблоко — 3 шт. зеленое только

Лук репчатый — 1 шт (большой)

Яйцо — 2 шт.

Майонез — 200 мл

Масло растительное — 1 ст. л.

Соль — по вкусу

Перец черный — по вкусу

Сахар — пару щепоток

Салат от Валентина Николаевича

Отварная свекла и твердый сыр на тёрке, чеснок, чернослив, майонез

Салат от Александра Валентиновича

Корейская морковь, маринованный огурец, копченая курица, репчатый лук, болгарский перец