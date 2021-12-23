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23.12.2021

Самокатчика из Челябинска, сбившего ребенка, ждет суд
ЮУрГУ
Александр Шестаков
круглый стол
Общество
23.12.2021 15:49
Фото: Данил Рахимов

Ректор ЮУрГУ Александр Шестаков пригласил журналистов Челябинска на чай

В Южно-Уральском государственном университете прошел круглый стол в необычном формате: «Чай с ректором» собрал свыше двух десятков представителей средств массовой информации Челябинска.

Александр Шестаков ответил на все заданные вопросы. Было озвучено много любопытных фактов. Поднимались самые актуальные темы. Разговор получился насыщенный и интересный.

Стратегические проекты

Александр Леонидович начал встречу с краткого подведения итогов:

«Минувший год был трудным для нашего университета, но, тем не менее, по общим итогам образовательной, научной и инновационной деятельности я бы его оценил как год неплохих результатов и динамичного развития. Не должно быть остановок, «колесо легче подкручивать, чем изначально раскрутить».  Это был год продолжения развития нашей стратегии. Мы работали над ней в течение длительного времени с Наблюдательным советом ЮУрГУ, председателем которого является наш знаменитый выпускник Виктор Христенко. Обсуждали ее также с международным экспертным советом под председательством президента корпорации «Эмерсон». Мне представляется, что сегодня стратегия выстроена. Наша задача состоит в том, чтобы ее успешно реализовывать».

Первым был задан вопрос о стратегических проектах, которые ЮУрГУ будет реализовывать в рамках программы «Приоритет-2030». Этому важному вопросу Александр Шестаков уделил много внимания:

«Пять наших стратегических проектов направлены на развитие потенциала региона. Мы планируем работать над актуальными для Челябинской области научными задачами и реализовывать их в инновационных проектах. Первый и самый главный проект – «Интеллектуальное производство». Основная отрасль нашего региона – металлургия. Мы давно работаем с корпорацией «Эмерсон» - мировым лидером в области автоматизации, идеологом цифровой индустрии. Но мы пошли дальше цифровой индустрии. Сделали акцент на интеллектуальное производство с применением методов искусственного интеллекта. Эти методы, с одной стороны, сегодня в моде, а, с другой стороны, они действительно дают результаты.

Очень важно стратегическое видение. Еще в 2000 году Герман Платонович Вяткин, будучи ректором нашего университета, определил приоритетное направление – суперкомпьютинг. Это была отправная точка. Через моделирование и цифровые двойники мы зашли в искусственный интеллект. Его методы мы применяем в цифровой индустрии, прежде всего на предприятиях металлургии и в машиностроении. Сегодня мы реализуем пилотный проект на одном из лучших предприятий мира – Магнитогорском металлургическом комбинате.

Второй проект – «Материаловедение». В этом плане мы тоже должны работать на высоком уровне. Наша научная школа, к примеру, ставит задачу: создание уникальных композитных материалов, дефекты на которых в случае появления имеют способность зарастать.

Третий проект – «Экология». Эту тему долгое время мы недооценивали, но два года назад взялись за нее достаточно серьезно. У нас есть разработки, связанные с мониторингом воздуха, мониторингом и очисткой воды, работаем в направлении утилизации промышленных отходов. Будем решать вопросы, касающиеся выбросов вредных веществ, «карбонового следа», за который грозят большие штрафы. И решать эти вопросы мы будем максимально правильно и выгодно для Челябинской области.

Четвертый проект – «Здоровьесбережение». Этим очень важно заниматься. Войдя в программу «5-100», мы открыли Высшую медико-биологическую школу. Изучение стресса – одно из направлений ее деятельности. А сегодня мы выходим на изучение стресса в части геномных исследований. Казалось бы, бывший Челябинский политехнический институт – и вдруг геномы. Но мы чувствуем важность этого направления. У нас есть серьезный партнер – Институт цитологии и генетики Сибирского отделения РАН. В этой сложной цепочке генов большое внимание уделяется именно обработке информации с помощью опять же методов искусственного интеллекта. Это и есть наша часть работы.

И пятый стратегический проект – «Цифровая грамотность». Мы хотим, чтобы технологии, которыми мы владеем и которые развиваем, служили жителям города Челябинска. Так, к примеру, есть более тысячи заявлений от родителей школьников, которые хотят учиться дистанционно по индивидуальным программам. Мы предложили проект «Цифровое зеркало школы». Сейчас он находится в стадии апробации и, насколько я знаю, дает неплохие результаты. А еще у нас много выпускников. 280 тысяч специалистов окончили наш университет, и мы хотим им дать бесплатный доступ ко всем нашим ресурсам, связанным с дополнительным образованием.

Возможности ЮУрГУ, привнесенные в промышленность и в социальную сферу, сделают проживание в нашем регионе более комфортным. Сегодня идет настройка системы управления всеми стратегическими проектами, создаются новые исследовательские лаборатории.

Сейчас серьезно усиливается конкуренция между регионами. Для того чтобы университет и регион были конкурентоспособны, нужно стать научно-образовательным центром мирового уровня. В этой связи мы видим необходимость развития в университете квантовых технологий. Есть договоренность о подготовке заявки на грант и о создании лаборатории квантовых вычислений. Эти направления только зарождаются. Но это наше будущее, и мы должны предлагать решения, важные для нашего региона.

Впереди у ЮУрГУ прорывные научные исследования, актуальные на международном уровне. Например, в области интеллектуального производства мы будем применять методы обработки данных, позволяющие повысить качество продукции, надежность технологических объектов и энергоэффективность предприятий. Практически во всех стратегических проектах университета присутствует тема «Искусственный интеллект». При создании материалов, мониторинге экологической среды, при исследованиях стрессовых состояний, анализе ситуации на геномном уровне требуется обработка большого объема информации. Здесь тоже применяются методы искусственного интеллекта, которыми наши ученые научились эффективно пользоваться.

Во всех создаваемых в ЮУрГУ лабораториях цифровой компонент является основным. В прошлом году мы купили нейрокомпьютер. Это суперкомпьютер специального назначения, для того чтобы решать задачи с применением нейросетевых технологий – основного метода искусственного интеллекта. Сейчас мы планируем закупку второго нейрокомпьютера, поскольку первый уже полностью загружен задачами, которые решаются в нашем университете».

«Корона» и коронавирус

Неизменный интерес журналистов вызывают уникальные разработки ученых университета, связанные с возвращаемой ракетой.

«Испытания демонстратора двигателя возвращаемой ракеты «Корона» прошли минувшей осенью в городе Нижняя Салда, в НИИ машиностроения. Демонстратор, работающий на спирте, был изготовлен в ЮУрГУ. Сейчас поставлена задача: создать демонстратор двигателя, работающий на водороде. Это тяжелая позиция. От горения до взрыва – один шаг. Но задачу такую ставим. Также рассматриваем возможность создания специальной лаборатории внутри университета, поскольку есть серьезные вопросы, связанные с безопасностью», - рассказал Александр Шестаков.

Исследования в области коронавируса тоже вызывают неподдельный интерес представителей СМИ.

«По проблеме коронавируса мы работаем с китайскими партнерами, с учеными из университета Уханя. Продвинулись в этом направлении, но опять же хотим посмотреть на коронавирус с точки зрения генетики. Сейчас готовятся публикации по этому поводу. Могу сказать, что в целом те задачи, которые мы ставили, выполняются, и университет в этом партнерстве выглядит вполне прилично. Кроме того, у нас есть лаборатория, которая занимается моделированием лекарств, в том числе и от коронавируса. Но результаты должны пройти экспертизу, нужны публикации в журналах. Конкретика по этому вопросу, думаю, будет ближе к лету», - отметил ректор ЮУрГУ.

«Кампус» двух университетов

Немало вопросов вызвал проект под названием «Кампус», главным организатором которого является правительство Челябинской области. Есть ли дорожная карта? Как будут сотрудничать ЧелГУ и ЮУрГУ?

Вот что рассказал Александр Шестаков по данной теме:

«Есть дорожная карта «Кампуса». Финансово-экономическая модель в высокой стадии разработки. Кампус рассчитан на взаимодействие двух университетов Челябинска: ЮУрГУ и ЧелГУ. Там будут гостиницы и общежития международного уровня. В трех новых зданиях расположатся три научно-образовательных центра, где двумя университетами будут реализовываться основные направления образования и науки: НОЦы «Цифровые технологии и искусственный интеллект», «Химия и экология», «Биология и биоинформатика».

Проект кампуса двух университетов сейчас находится в стадии проработки, в феврале должна состояться его защита в «Сколково». Основное строительство будет проходить на площадке ЧелГУ, потому что там есть место. А мы построим десятитажное здание на месте старого общежития постройки 50-х годов прошлого века, подлежащего сносу. На нижних этажах нового общежития расположится медицинский центр ЮУрГУ, который планируем активно развивать. В перспективе это будет один из лучших медцентров Челябинска.

Наша задача – сделать кампус привлекательным для студентов, чтобы талантливые ребята не уезжали из Челябинска, а, наоборот, приезжали сюда учиться. И конечно, образовательные программы должны быть соответствующего уровня. В январе ЮУрГУ примет участие в конкурсе по созданию новых инженерных школ. Это будет формат серьезной математики, анализа данных и современного программирования. Но мы должны сделать не одну такую образовательную программу, а много».

Привлечение молодых ученых и иностранных студентов

«Главное – человек, а не оборудование, хотя университет хорошо оснащен учебной и исследовательской техникой. В лабораториях, которые мы собираемся открывать, значительная часть исследователей – молодые ученые до 39 лет. С одной стороны, таково одно из требований программы «Приоритет-2030», с другой стороны, мы сами понимаем, насколько важно давать дорогу молодым. Мы таких ученых ищем, внедряем в коллективы, создаем привлекательные материальные условия. Тем, кто имеет публикации в первом и втором квартилях, предоставляем служебное жилье, хорошую зарплату. Финансово поддерживаем реализацию проектов молодых научных коллективов», - сообщил Александр Шестаков.

На вопрос: «Как обстоят дела с привлечением иностранных студентов?», Александр Леонидович ответил следующее:

«Их количество не уменьшилось из-за пандемии. У нас 2200 иностранных студентов из 57(!) стран. Иностранцы нами интересуются, они учатся практически во всех институтах ЮУрГУ. Кто бы мог подумать в свое время, что такое будет в Челябинском политехническом институте?!

Мы к студентам относимся хорошо. Когда началась пандемия, связывались с диаспорами, обеспечивали ребят продуктами, масками. У нас защищаются иностранные аспиранты, и их довольно много. Даже у меня есть аспирант из Таджикистана. Очень хороший парень, вывожу его на защиту.

Информация о внимательном отношении к иностранным студентам быстро распространяется по сарафанному радио. Ну и уровень образования в национальном исследовательском университете студентов привлекает. У нас уменьшилось количество ребят из Казахстана, но мы движемся в другом направлении – Индия. Хотим в ближайшие три-четыре года количество зарубежных студентов увеличить, по крайней мере до трех тысяч».

…Полтора часа общения за чашкой чая пролетели незаметно.

«Вопросы журналистов – это, по сути, вопросы жителей региона, которые хотят получать информацию о деятельности ЮУрГУ. Мы видим, что имеет место живой интерес, и узнали, что именно интересует людей. Эта встреча была очень полезна», – резюмировал Александр Леонидович.

Представители СМИ получили из рук ректора благодарственные письма и новогодние подарки. Пряники с логотипом ЮУрГУ и шоколадные конфеты с изображением главного корпуса университета подсластят нелегкую жизнь журналистов.

 

Автор: Татьяна Строганова
ЮУрГУ
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22.12.2021 17:50

Анонсы событий и мероприятий на 23 декабря

22.12.2021 16:53

В челябинском сквере Колющенко, где строят зимний городок, «поработали» вандалы

22.12.2021 16:17

В Каслях будут судить бывшего начальника полиции, который присваивал премии подчиненных

22.12.2021 16:06

Ватерполистки «Уралочки» поздравили с Новым годом детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации

22.12.2021 15:55

РМК стала лидером народного голосования премии «Чистый воздух»

22.12.2021 15:53

Из-за «снежного недобора» на Таганае могут проснуться и начать бродить медведи

22.12.2021 15:51

С нового года проезд в общественном транспорте Миасса станет дороже

22.12.2021 15:39

Руководители сельхозкооператива Октябрьского района обманули минсельхоз

22.12.2021 15:37

Что ждать под елкой: МТС выяснила, какими новогодними подарками закупаются южноуральцы

22.12.2021 15:16

Сова Гарри Поттера, замеченная на Аркаиме, вызвала ажиотаж в соцсетях

22.12.2021 15:16

Южноуралец, отрезавший половой орган собутыльнику, отправился в колонию

22.12.2021 15:13

Депутаты Магнитогорска утвердили бюджет на следующий год

22.12.2021 15:03

В России предложили поднять минимальные цены на шампанское

22.12.2021 14:49

АЗ «УРАЛ» отгрузил партию многопрофильной техники для ПАО НК Роснефть

22.12.2021 14:31

В Челябинской области пособие на ребенка можно будет оформить, не выходя из дома

22.12.2021 14:31

ВТБ запустил цифровое рефинансирование ипотеки

22.12.2021 14:30

В Челябинске демонтирована незаконная стоянка

22.12.2021 14:29

За декаду до Нового года Магнитогорск прирос бюджетом

22.12.2021 14:04

ММК поздравил магнитогорских спортсменов с медалями «Игр ГТО»

22.12.2021 13:54

Челябинка получила редкую награду МВД

22.12.2021 13:15

Цифровое будущее Челябинской области: планы и инструменты

22.12.2021 12:50

Прокуратура наказала руководство школы Челябинска за выпавшего из окна ребенка

22.12.2021 12:49

Крупнейший музей Челябинской области обновил исторический максимум посещаемости

22.12.2021 12:42

В России начнут штрафовать за выброшенных на улицу питомцев

22.12.2021 12:26

В Челябинской области снегопады продолжатся и резко похолодает

22.12.2021 12:15

Разовая и вынужденная мера: челябинские дороги повсеместно обработают солью

22.12.2021 11:23

«Как Дима в театр ходил»: Новогодняя премьера Челябинского театра современного танца

22.12.2021 11:18

Алексей Текслер: Напоминаю, запрета на проведение утренников и присутствия на них родителей нет

22.12.2021 10:55

Водители жалуются на пробки в засыпанном снегом Челябинске

22.12.2021 10:55

Текслер: Необходимо наращивать темпы строительства жилья

22.12.2021 10:42

На трассе Москва-Челябинск в аварии с грузовиками погибли два человека

22.12.2021 10:40

Праздничная иллюминация Челябинска выдержала снегопад

22.12.2021 10:35

Челябинские власти сообщили об аварийном отключении светофоров на перекрестках

22.12.2021 10:22

Работник ММК создал лучший в России фотопортрет человека труда

22.12.2021 10:09

В Челябинске на улице Линейной обнаружена гигантская свалка строительного и бытового мусора

22.12.2021 09:55

Челябинск продолжает спасаться из снежного плена

22.12.2021 00:29

В среду в Челябинской области – снегопады и метели

22.12.2021 00:12

Анонсы событий и мероприятий на 22 декабря

21.12.2021 23:43

Экспорт легковых авто возрос на 42 %

21.12.2021 23:41

Дельта vs Омикрон: врач-инфекционист рассказал об отличиях вариантов вируса

21.12.2021 23:36

Стальные резервуары из гофрированной трубы: области применения и преимущества

21.12.2021 19:47

Актёры сериала «Молодёжка» открыли хоккейную коробку РМК в Челябинске

21.12.2021 19:08

Дед Мороз и Снегурочка напомнили водителям правила пересечения железнодорожных переездов на Южно-Уральской магистрали

21.12.2021 17:26

В Магнитогорске наградили лучших журналистов

21.12.2021 17:20

Специалист ГРЦ Макеева принял участие во Всероссийском космическом молодежном фестивале

21.12.2021 17:14

В 2022 году в Челябинской области сохранят действующие социальные обязательства и введут новые

21.12.2021 16:34

Челябинская область избавится от дефицита кадров в сельском хозяйстве

21.12.2021 16:19

Прокуратура Копейска встала на защиту престарелых с умственной отсталостью

21.12.2021 16:18

На заведующего кафедрой вуза Миасса завели уголовное дело за взятки

21.12.2021 15:47

Челябинские депутаты продлили срок хранения демонтированных ларьков-«нелегалов»

21.12.2021 15:05

В Верхнем Уфалее экс-начальника ГИБДД и его подчиненного отдали под суд

21.12.2021 15:04

Челябинский Союз промышленников и предпринимателей признан лучшим региональным отделением РСПП

21.12.2021 15:02

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова побывала на открытии лыжного сезона в Златоусте

21.12.2021 15:01

Водителей просят не создавать помех для работы снегоуборочной техники

21.12.2021 15:00

В Челябинской области вырастет господдержка производства картофеля и овощей

21.12.2021 14:58

Новый проект генерального плана Челябинска принят депутатами гордумы единогласно, но рады этому не все

21.12.2021 14:58

Из-за непогоды закрыт аэропорт Челябинска

21.12.2021 14:09

Челябинская городская дума озвучила планируемый объем доходов муниципалитета в новом году

21.12.2021 11:59

Чипированные люди, носороги и лебеди: шесть картин пополнили коллекцию Исторического музея Южного Урала

21.12.2021 11:56

На дороги Челябинска вывели дополнительные экипажи ГИБДД

21.12.2021 11:34

Энергетики «Россети Урал» обеспечили дополнительные мощности для подключения медицинского оборудования в Миассе и Златоусте          

21.12.2021 11:09

Участковый из Челябинска «сливал» информацию об умерших агентству по оказанию ритуальных услуг

21.12.2021 11:00

Фестиваль «Интермузей-2021. Челябинск» подвел итоги: в лидерах Троицкий краеведческий

21.12.2021 10:42

В Челябинской области на карантине по ОРВИ - 8 школ и 637 классов, по ковиду – 2 класса

21.12.2021 10:21

Жители Челябинска увидят «Руслана и Людмилу» с участием артистов театра «Астана Опера» и Мариинского театра

21.12.2021 10:20

Алексей Текслер: Новым трамваям – новая трамвайная сеть

21.12.2021 09:59

Эмоциональное выгорание: как не гореть, светя другим?