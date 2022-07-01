Ремонт путепровода «Челябинск – Главный» стартует второго июля

Ремонт путепровода «Челябинск – Главный» стартует завтра, второго июля.

На первом этапе будет ограничено движение транспорта на проезжей части по направлению из Ленинского района в сторону улицы Доватора. Для фрезерования покрытия полосы движения будут перекрываться поэтапно (на ширину фрезеровальной машины). После фрезерования подрядчик приступит к асфальтированию и нанесению горизонтальной разметки.

Как сообщает пресс-служба мэрии, затем аналогичная работа будет вестись на проезжей части по направлению от улицы Доватора в сторону улицы Дзержинского.

Срок выполнения работ по контракту - до 20-го сентября текущего года.

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.