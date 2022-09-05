Ремонтники металлургической отрасли России делятся опытом на базе ММК

На базе Магнитогорского металлургического комбината (Челябинская область) сегодня, пятого сентября, стартовал этап межзаводской школы по обмену производственным опытом руководителей и специалистов ремонтного производства металлургических предприятий страны.

Как сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК», магнитогорский этап открывает программу межзаводской школы по обмену опытом специалистов служб, занимающихся техническим обслуживанием и ремонтом металлургического оборудования.

Нынешняя школа, ставшая уже 117-й по счету, собрала около 35-ти участников – представителей служб ТОиР ПАО «Трубная металлургическая компания» и входящих в ее состав Волжского трубного, Челябинского трубопрокатного и Первоуральского новотрубного заводов; Выксунского металлургического завода; Челябинского, Нижнетагильского и Новолипецкого металлургических комбинатов; компаний «Уральская сталь» и ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ.

Магнитку в числе участников представляют специалисты ООО «Объединенная сервисная компания». Участвуют в событии и представители корпорации «Чермет», под эгидой которой ежеквартально с 2000-го года проходят эти традиционные мероприятия по обмену производственным опытом специалистов основных профессий. Каждая такая школа состоит из нескольких этапов, которые последовательно проводится на предприятиях, участвующих в школе. В результате обмена опытом на крупнейших предприятиях металлургической отрасли реализовано множество рекомендаций по улучшению производственного процесса.

Гости подобно ознакомятся с работой ООО «Объединенная сервисная компания» и ООО «Механоремонтный комплекс», ответственных за ремонт и техническое обслуживание оборудования ММК. Участники выступают с докладами, обмениваются мнениями, обсуждают актуальные вопросы, касающиеся системы ТОиР на метпредприятиях.

В числе тем, поднятых принимающей стороной, - организация системы ТОиР в ПАО «ММК» и основные направления ее развития; внедрение в ПАО «ММК» системы управления надежностью; вопросы импортозамещения, производства и восстановления запасных частей.

Кроме того, предполагается обсудить вопросы диагностики оборудования и цифровизации в сфере ремонтного производства. Запланировано и посещение промплощадки ПАО «ММК» с ознакомлением с ключевыми производственными комплексами комбината.

Программа магнитогорского этапа рассчитана на два дня, после чего ее участники отравятся в Челябинск.