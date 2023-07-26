Ритуальные службы и всё, что может понадобиться для похорон

Процесс прощания с близким человеком – сложный как морально, так и физически процесс. Смерть, так или иначе, достигнет каждого и главное с достоинством принять происходящее. Но важно помнить, что каждый проходит через этот этап по-своему и никакой правильной или неправильной реакции на утрату не существует. Главное, позволить себе пережить все эмоции, не бояться проявлять свою скорбь и не забывать о том, что любимый человек всегда останется в наших сердцах и воспоминаниях. Во всем этом может помочь городская ритуальная служба. Это команда профессионалов, которая помогает организовать процесс прощания с умершим. Ее сотрудники занимаются подготовкой тела, оформлением гроба, проведением похоронных церемоний и многим другим. Это может значительно облегчить бремя на родственниках и близких, которые уже находятся в состоянии стресса и горя. Также они могут помочь вам собрать все нужные документы, например, такие, как для процесса организации похорон, а также объяснить, как работает выделение мест на кладбищах согласно законам РФ.

Необходимые бумаги

Перечень документов выглядит следующим образом:

свидетельство о смерти – это основной документ, который подтверждает факт смерти умершего. Обычно его выдают в ЗАГСе или в местной регистрационной службе;

заявление на организацию похорон – бумага, которую заполняют близкие усопшего и который содержит информацию о желаемом виде похорон и о месте их проведения;

документы, подтверждающие личность умершего и близких родственников – это может представлять собой паспорта, свидетельства о рождении и другие документы, которые удостоверяют личность;

документы об оплате – это квитанции и договоры об оплате похоронных услуг, оформленные на имя близких родственников;

разрешение на захоронение – это документ, который выдает местная администрация и который подтверждает право на захоронение на определенном кладбище;

документы на транспортировку тела – это необходимо, если умерший будет перевозиться в другой город или страну.

В любом случае перед организацией такого процесса необходимо уточнить перечень необходимых документов в местной ритуальной службе или у местных властей.

Как выделаются места на кладбищах

Выделение мест на кладбищах в России регулируется Федеральным законом "О захоронении и погребении" от 12 января 1996 года № 8-ФЗ, а также местными нормативными актами. Но в целом, чтобы получить место для покойного, нужно знать следующее:

в некоторых местах разрешены только подзахоронения на могилах родственника;

со времен предыдущих похорон должно пройти минимум 20 лет, прежде чем будет проведено перезахоронение;

если вы планируете родственное подзахоронение, закрытое кладбище предоставит вам место бесплатно, в случае предоставления определенных документов.

Сотрудники ООО «Городская ритуальная служба» смогут объяснить вам все тонкости такого процесса, а также помочь в организации и проживания события. На сайте или по телефону горячей линии (+7 (812) 500-35-33) вы сможете узнать ответы на абсолютно все ваши вопросы, а также всё будет проводиться на высшем и профессиональном уровне.

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