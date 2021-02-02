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Роспотребнадзор: Митрофановское кладбище не должно функционировать

Митрофановское кладбище в Челябинске незаконно захватило часть территории Городского бора, находящегося во втором поясе санитарной охраны Шершневского водохранилища. Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», по этому поводу правозащитник Владимир Казанцев в конце прошлого года делал запрос в Генпрокуратуру РФ, который был перенаправлен в Роспотребнадзор по Челябинской области и в администрацию Челябинска. В связи с тем, что ответы из этих ведомств были получены взаимоисключающие, редакция дополнительно связалась с Роспотребнадзором, который вынес в адрес администрации Челябинска предостережение о недопустимости нарушения требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Речь идет о пункте 3.2.3.1 СанПиН, в котором говорится, что в отношении второго пояса санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения, к которым относится Шершневское водохранилище, действуют запреты на «размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод».

Управление ЖКХ Челябинска не согласилось с наличием нарушений, сославшись на то, что Шершневское водохранилище является поверхностным источником водоснабжения, мотивируя тем, что указанный пункт СанПиНа распространяется только на подземные источники водоснабжения.

Редакция агентства «Урал-пресс-информ» обратилась за комментарием к заместителю руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области Владимиру Ефремову.

«Весьма интересное прочтение, - сказал он по поводу ответа из управления ЖКХ. - Вы можете открыть эти санитарные правила, там запрет существует. Если это исторически сложилось, то естественно кладбище никто убирать не будет, но оно не должно функционировать».

Если разобраться, то Роспотребнадзор и УЖКХ ссылаются на разные пункты СанПиНа. Ответ Управления ЖКХ основывается на пункте 3.2.3. (СанПиН 2.1.4.1110-02), в котором действительно указаны «Мероприятия на территории зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения», в числе которых запрет на размещение кладбищ. Но Шершневское водохранилище относится к поверхностным источникам водоснабжения, поэтому мы смотрим на «Мероприятия на территории зоны санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения». Пункт 3.3.3 «Мероприятия по второму поясу» отсылает нас на ряд других пунктов, среди которых тот самый запрет на размещение кладбищ (3.2.3.1). Именно к этим пунктам отсылает нас Роспотребнадзор в своем ответе.

Напомним, история с незаконными захоронениями за границами Митрофановского кладбища в Челябинске буквально на территории памятника природы насчитывает уже десятилетие. Несмотря на то, что его уже пытались закрыть, природоохранная прокуратура выписывала штрафы, кладбище по-прежнему остается открытым для новых захоронений. Помимо этого, участок, на котором Митрофановское кладбище находится, полностью входит во второй пояс санитарной охраны Шершневского водохранилища, а значит на него по СанПиНу действует ряд запретов и ограничений.