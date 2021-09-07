Роспотребнадзор считает недостаточным число южноуральцев, полностью привитых от ковида

На сегодняшний день в Челябинской области первую прививку от коронавирусной инфекции COVID-19 поставили более 800 тысяч жителей, полностью привито (первым и вторым компонентом) около 700 тысяч. Региональное управление Роспотребнадзора считает пока недостаточным уровень вакцинации южноуральцев от ковида.

На сегодня первый компонент прививки от коронавируса поставили 804 тысячи 824 человека. Полностью завершили вакцинальный комплекс 692 тысячи 623 человека. Все привитые – жители старше 18 лет. К этому моменту необходимо привить 60% населения или один миллион 618 тысяч 595 жителей.

Роспотребнадзор оценивает как недостаточный уровень вакцинации южноуральцев от ковида. «Для того, чтобы мы смогли контролировать эпидемию, нам нужно минимум 80% охвата всего населения (а не только взрослого), а в идеале – 95%. Только тогда мы сможем остановить циркуляцию вируса – любого, а не только коронавируса», - рассказала Татьяна Софейкова, замначальника отдела Управления Роспотребнадзора по Челябинской области.

В Челябинскую область уже поступило один миллион 107 тысяч 920 комплектов вакцины от коронавируса, в том числе 887 тысяч 580 – ГамКовидВак («Спутник V»), 180 тысяч 672 – «Спутник Лайт», 28 тысяч 620 доз – ЭпиВакКорона и 10 тысяч 920 – КовиВак.

Вакцинация от ковида в области по-прежнему остается добровольной. «У нас на сегодня нет постановления главного санитарного врача области об обязательной вакцинации, в том числе и по отдельным категориям граждан. Возможно, оно будет. Возможно, нет. Все зависит от того, как поведет себя заболеваемость», - рассказала Татьяна Софейкова.

По ее словам, в соответствии с федеральным законом №52 руководители организаций всех форм собственности обязаны принимать у себя в коллективах меры для предупреждения распространения инфекционных заболеваний. «Все принимаемые на сегодня меры (в том числе и требования руководителей о вакцинации сотрудников – прим. ред.) оправданы, и они хорошо будут работать только все вместе», - считает Татьяна Софейкова.

На сегодня в России зарегистрированы пять вакцин от COVID-19 и все только для взрослого населения. Это Гам-Ковид-Вак (торговая марка «Спутник V») и «Спутник Лайт» (разработчик - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ), «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н», товарный знак «AURORA-CoV» (созданы Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», Новосибирск) и «КовиВак» (разработал Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук).

Детей от ковида пока не прививают.