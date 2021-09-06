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06.09.2021 18:54

Челябинский инфекционист: В ближайшее время начнут прививать школьников от ковида

В Челябинской области в ближайшее время может начаться вакцинация детей в возрасте 12 лет и старше против коронавирусной инфекции COVID-19, если к тому моменту будет зарегистрирована детская вакцина. А пока школьникам надо успеть защититься от гриппа, выбрав одну из трех вакцин.

Об этом рассказали на пресс-конференции в АиФ-Челябинск.

«На сегодняшний день массовой вакцинации детей от коронавирусной инфекции в мире нет, но сейчас ведутся разработки для того, чтобы начать вакцинировать детей с 12 лет», - сообщила детский врач-инфекционист из Челябинска Елена Корнеева.

По словам доктора, при вводе любой новой вакцины существует определенная этапность: сначала прививают взрослых, потом подростков, потом детей среднего возраста и, потом - малышей (как при гриппе, с шестимесячного возраста).

«Думаю, в ближайшее время мы начнем прививать детей с 12 лет против новой коронавирусной инфекции», - поделилась Елена Корнеева.

Инфекционист отметила, что на сегодняшний день заболеваемость ковидом среди детей выше по сравнению с предыдущими двумя волнами этой инфекции.

По словам Елены Кореневой, дети стали тяжелее переносить коронавирусную инфекцию. Болеют дети не только подростки, но и младенцы «Много осложнений – сосудистых, неврологических. Есть и печальный опыт – летальный исход (умерла полуторогодовалая девочка от последствий ковида – прим.ред.). Конечно, настороженность родителей должна быть», - отметила Елена Корнеева.

Дети заражаются в основном в семейных очагах и в организованных коллективах. С началом нового учебного года заболеваемость среди детей, вероятнее всего, вырастет.

Замначальника отдела эпиднадзора регионального Роспотребнадзора Татьяна Софейкова пояснила, почему необходимо прививать детей от коронавирусной инфекции.

«Если мы хотим контролировать ковид, надо прививать всё население. Если мы привьем только взрослых, то мы дадим лазейку вирусу уйти в другую возрастную группу. Это уже было. Когда мы прививали от краснухи только детей, начали болеть взрослые. И это с любым вирусом будет происходить. Поэтому вакцинация детей от ковида станет необходимой, - рассказала Софейкова.

По ее словам, для того, чтобы остановить циркуляцию вируса (и не только коронавируса, а любого) необходимо привить 80% всего населения, а не только взрослого, в идеале – 95%.

Татьяна Софейкова особо подчеркнула, что прививать детей будут только тогда, когда будет получен разрешенный к их вакцинации безопасный препарат. Но и тогда никто не будет требовать обязательной вакцинации от школьников. Об этом говорил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе VII Общероссийского родительского собрания.

По мнению Софейковой, начало осени в этом году – самое благоприятное время для того, чтобы привить детей от гриппа. Между прививками от разных инфекций должно пройти не менее месяца. Если сейчас вакцинировать детей от гриппа, то к тому моменту, когда появится детская вакцина от ковида (не менее двух-трех месяцев), ребята будут готовы ее ставить.

На сегодня можно прививать от гриппа детей, начиная с шестимесячного возраста. Если ребенок не достиг полугода, то единственная возможность защитить детей – привиться их родителям и от ковида, и от гриппа.

Напомним, клинические исследования вакцины "Спутник V" у детей и подростков в возрасте с 12 до 17 лет начались в начале июня 2021 года. По предварительным данным, они продлятся год. Но детскую вакцину могут зарегистрировать в России уже к 15-20 сентября текущего года. Об этом директор национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал президенту Владимиру Путину после церемонии вручения государственных премий в Кремле.

Автор: Любовь Юрина
Вакцинация от коронавируса
коронавирус
Елена Корнеева
Татьяна Софейкова
грипп
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Коронавирус
Коронавирус
06.09.2021

В вузах Челябинской области открылись мобильные пункты вакцинации
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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06.09.2021

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02.09.2021 18:32

Челябинка Валерия Шабалина завоевала четвертую медаль на Паралимпиаде

02.09.2021 17:14

Большинство пенсионеров Челябинской области уже получили по 10 тысяч «президентских»

02.09.2021 17:10

Полицейские Челябинска беспокоятся, что могут остаться на улице

02.09.2021 16:34

Сергей Жигунов рассказал челябинцам о своей вере во все новое

02.09.2021 16:11

Жителя Красногорского, сообщившего о заложенной бомбе в здании полиции, могут отправить на принудительные работы

02.09.2021 16:10

Челябинский Молодежный театр опубликовал афишу на сентябрь

02.09.2021 15:53

ВТБ запускает финансовые экопродукты для розничных клиентов

02.09.2021 15:40

Украдены миллионы: в Челябинске дело о мошенничестве с материнским капиталом отправлено в суд

02.09.2021 15:33

В Челябинской области не планируют ограничивать продажу алкоголя в местах общепита

02.09.2021 15:23

Прокуратура и СК начали проверку по факту падения ребенка в колодец

02.09.2021 15:17

Кошки Куклачева удивят челябинцев своими выступлениями под музыку Чайковского

02.09.2021 15:08

В Челябинске покажут спектакль по мистическому произведению Михаила Булгакова

02.09.2021 15:02

Школьникам подарили сертификаты на всесезонный тюбинг на горнолыжный курорт «Солнечная долина»

02.09.2021 15:00

На северо-западе Челябинска установят парк качелей

02.09.2021 14:58

В Челябинске открылась «Школа фермера»

02.09.2021 14:23

В Чебаркуле отец с маленьким сыном помогли задержать пьяного водителя

02.09.2021 14:01

Южноуральские продукты отправятся на Дальний Восток

02.09.2021 14:00

В новом сезоне Челябинского театра оперы и балета зрителей порадуют премьерами

02.09.2021 13:59

Представители ГРЦ Макеева поздравили студентов ЮУрГУ с началом учебного года

02.09.2021 13:42

Подарок на первое сентября: Исторический музей подарил челябинским школьникам сразу семь экскурсий

02.09.2021 13:30

В Челябинской области до конца 2021 года откроются три новых школы

02.09.2021 13:23

Лето 2021-го в Челябинской области оказалось богатым на двойняшек и тройняшек

02.09.2021 12:59

Челябинские сантехники разыграют Кубок по футболу

02.09.2021 12:57

Общественники говорят о проблемах с обеспечением ковидной базы в Златоусте, главврач опровергает