Челябинский инфекционист: В ближайшее время начнут прививать школьников от ковида

В Челябинской области в ближайшее время может начаться вакцинация детей в возрасте 12 лет и старше против коронавирусной инфекции COVID-19, если к тому моменту будет зарегистрирована детская вакцина. А пока школьникам надо успеть защититься от гриппа, выбрав одну из трех вакцин.

Об этом рассказали на пресс-конференции в АиФ-Челябинск.

«На сегодняшний день массовой вакцинации детей от коронавирусной инфекции в мире нет, но сейчас ведутся разработки для того, чтобы начать вакцинировать детей с 12 лет», - сообщила детский врач-инфекционист из Челябинска Елена Корнеева.

По словам доктора, при вводе любой новой вакцины существует определенная этапность: сначала прививают взрослых, потом подростков, потом детей среднего возраста и, потом - малышей (как при гриппе, с шестимесячного возраста).

«Думаю, в ближайшее время мы начнем прививать детей с 12 лет против новой коронавирусной инфекции», - поделилась Елена Корнеева.

Инфекционист отметила, что на сегодняшний день заболеваемость ковидом среди детей выше по сравнению с предыдущими двумя волнами этой инфекции.

По словам Елены Кореневой, дети стали тяжелее переносить коронавирусную инфекцию. Болеют дети не только подростки, но и младенцы «Много осложнений – сосудистых, неврологических. Есть и печальный опыт – летальный исход (умерла полуторогодовалая девочка от последствий ковида – прим.ред.). Конечно, настороженность родителей должна быть», - отметила Елена Корнеева.

Дети заражаются в основном в семейных очагах и в организованных коллективах. С началом нового учебного года заболеваемость среди детей, вероятнее всего, вырастет.

Замначальника отдела эпиднадзора регионального Роспотребнадзора Татьяна Софейкова пояснила, почему необходимо прививать детей от коронавирусной инфекции.

«Если мы хотим контролировать ковид, надо прививать всё население. Если мы привьем только взрослых, то мы дадим лазейку вирусу уйти в другую возрастную группу. Это уже было. Когда мы прививали от краснухи только детей, начали болеть взрослые. И это с любым вирусом будет происходить. Поэтому вакцинация детей от ковида станет необходимой, - рассказала Софейкова.

По ее словам, для того, чтобы остановить циркуляцию вируса (и не только коронавируса, а любого) необходимо привить 80% всего населения, а не только взрослого, в идеале – 95%.

Татьяна Софейкова особо подчеркнула, что прививать детей будут только тогда, когда будет получен разрешенный к их вакцинации безопасный препарат. Но и тогда никто не будет требовать обязательной вакцинации от школьников. Об этом говорил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе VII Общероссийского родительского собрания.

По мнению Софейковой, начало осени в этом году – самое благоприятное время для того, чтобы привить детей от гриппа. Между прививками от разных инфекций должно пройти не менее месяца. Если сейчас вакцинировать детей от гриппа, то к тому моменту, когда появится детская вакцина от ковида (не менее двух-трех месяцев), ребята будут готовы ее ставить.

На сегодня можно прививать от гриппа детей, начиная с шестимесячного возраста. Если ребенок не достиг полугода, то единственная возможность защитить детей – привиться их родителям и от ковида, и от гриппа.

Напомним, клинические исследования вакцины "Спутник V" у детей и подростков в возрасте с 12 до 17 лет начались в начале июня 2021 года. По предварительным данным, они продлятся год. Но детскую вакцину могут зарегистрировать в России уже к 15-20 сентября текущего года. Об этом директор национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал президенту Владимиру Путину после церемонии вручения государственных премий в Кремле.