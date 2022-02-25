Россиян попросили отложить поездки на юг

Ростуризм рекомендовал россиянам отложить поездки в некоторые южные регионы страны до второго марта. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отказаться от путешествий придётся «в связи с осложнением ситуации вокруг Украины», из-за чего в 11 городах приостановлена работа аэропортов. Речь идёт о Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе.

В ведомстве сообщают, что самостоятельным туристам «необходимо обратиться в гостиницу для корректировки условий путешествия». По вопросам обмена авиабилетов или возврата денег нужно звонить и писать на горячие линии авиаперевозчиков.

Туроператорам и организованным туристам рекомендовано перенести сроки путешествия «на удобные для туриста даты, сохранив денежные средства у туроператора».

«В сложившейся ситуации организованные туристы по соглашению с туроператором вправе перенести сроки поездки на более поздние даты, либо поменять направление отдыха», - подчёркивает пресс-служба агентства.

Тем россиянам, которые сейчас оказались в регионах с закрытыми аэропортами, Ростуризм посоветовал отложить возвращение домой. В настоящее время Минтранс ведёт работу по организации вывозных железнодорожных и автобусных маршрутов, сообщает Ростуризм. Также федеральное агентство обратилось к отельерам с просьбой продлить проживание гостей, которые не могут уехать, без повышения стоимости услуг.

Туристов, которые сейчас находятся за границей и должны возвращаться домой через закрытые аэропорты, просят держать связь со своими туроператорами и авиакомпаниями и дождаться официальной информации об урегулировании вопроса с обратными маршрутами.

По вопросам, связанным с временным закрытием аэропортов, можно обратиться на горячую линию по номеру телефона: 8 (800) 200-34-11. Звонок бесплатный.