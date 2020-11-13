«Ростелеком» научит южноуральских подростков противостоять кибермошенникам

В детском технопарке «Кванториум» Челябинска 14-15 ноября состоится мастер-класс на тему правил безопасного поведения в сети Интернет от ведущего национального провайдера страны - компании «Ростелеком».

Мероприятие для детей в возрасте от 12-ти до 17-ти лет и их родителей состоится в рамках регионального форума по медиабезопасности «Кибер Kids».

Как отмечают в пресс-службе «Ростелекома», социальная инженерия – один из самых эффективных инструментов киберпреступников. Их жертвами становятся не только школьники и их родители, но и целые корпорации.

По статистике центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC компании «Ростелеком», 70 процентов атак на компании начинаются именно с фишинга, то есть с прямого воздействия на человека. При этом на крючок попадаются не только новички, но и грамотные пользователи, а иногда и профессиональные системные администраторы.

Мошенники используют фишинговые письма и звонки, а также менее популярные и очевидные ходы, к которым жертвы часто оказываются не готовы.

В случае с социальной инженерией действует правило: предупрежден - значит вооружен. Современные школьники являются активными пользователями социальных сетей, используют бесплатные мобильные приложения, скачивают игры и различные программы. Представитель компании «Ростелеком» расскажет о правилах использования личных паролей, передачи персональных данных, научит распознавать вирусные письма и звонки и объяснит, почему важно завершать сессии.

В первый день работы форума «Кибер Kids», 14-го ноября, пройдут мастер-классы, лекции, тренинги, комикс-сессия на темы «Опасность в Интернете», «Как определить самозванца в сети и найти друга», «Жизнь оффлайн. Как бороться с киберзависимостью?», «Детский интернет и альтернативные методы создания безопасных условий для ребенка» и другие.

В работе дискуссионных площадок также примут участие специалисты главного управления МВД России по Челябинской области, управления информационной безопасности министерства информационных технологий и связи Челябинской области, Центра мониторинга соцсетей, ЮУрГУ, ПАО «Сбербанк» и других организаций и ведомств. Начало - в 11 часов.

Во второй день форума, 15-го ноября, подростки смогут на практике применить полученные знания и навыки на хакатоне «Взлом», который также состоится в детском технопарке «Кванториум» (Орджоникидзе, 50) в 11 часов.

Прослушать мастер-класс представителя «Ростелекома» по кибербезопасности, а также выступления других участников форума можно здесь (ссылка заработает завтра, 14-го ноября).