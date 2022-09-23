«Ростелеком» представит в Челябинске решение по автономной выработке тепла и электричества

На всероссийском форуме «Информационное общество: цифровое развитие регионов» в Челябинске «Ростелеком» презентует собственное решение для предприятий по автономной выработке электрической и тепловой энергий.

Энергоцентр, созданный на базе газопоршневых установок, позволит технопаркам и заводам экономить затраты на ресурсы, а также придерживаться принципов зеленых технологий.

Директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев отметил, что компания предлагает промышленным предприятиям сделать производство в несколько раз эффективнее за счет создания собственного энергоцентра с использованием газопоршневых установок.

«Решение позволяет вырабатывать одновременно тепло и электричество из первичного топлива предприятия − газа. Процесс когенерации существенного снижает затраты предприятия и в среднем в два-три раза увеличивает КПД производства энергии», - подчеркнул Михаил Сергеев.

Как отмечают в пресс-службе «Ростелекома», такой уникальный энергоцентр также обеспечит снижение вредных выбросов в атмосферу по сравнению с раздельным производством тепла и электроэнергии. Кроме того, решение помогает устранить проблему ликвидации отходов на свалках больших городов и в очистных сооружениях городских канализаций. Утилизация метана в системах когенерации по сравнению с его сжиганием дает не только дополнительную электроэнергию, но и примерно в двадцать раз уменьшает загрязнение атмосферы.

Всероссийский IT-форум «Информационное общество: цифровое развитие регионов» пройдет в Челябинске 29-30 сентября на площадке отеля Radisson Blu (улица Труда, 179). «Ростелеком» является генеральным партнером форума.