23.09.2022
Сотрудники пенсионного фонда собрали подарки для воспитанников детских домов
23.09.2022
«Ростелеком» представит в Челябинске решение по автономной выработке тепла и электричества
23.09.2022
Мощное, передовое предприятие: ГРЦ Макеева поразил воображение старшеклассников Миасса
23.09.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные
23.09.2022
В Челябинской области сотрудники ЮУЖД высадили 19 тысяч деревьев
23.09.2022
В Челябинске продадут с молотка недострой на Свердловском проспекте
Экологично и экономично
«Ростелеком» представит в Челябинске решение по автономной выработке тепла и электричества
20.09.2022
На работу без пробок: «Ростелеком» презентует в Челябинске умную транспортную систему
15.09.2022
Безопасные города: «Ростелеком» презентует в Челябинске платформу интеллектуального видеонаблюдения
14.09.2022
«Ростелеком» покажет работу умных фонарей на ИТ-форуме в Челябинске
21.08.2022
«Ростелеком» на Парижском полумарафоне научил титулованную легкоатлетку «варить» колье из оптоволокна
В 2023 году администрация Челябинска не собирается ставить столбики вдоль путей
23.09.2022
Фейк, который оказался не фейком
22.09.2022
Выпускник ЮУрГУ Петелин прибыл на МКС с двумя космонавтами и Чебурашкой
22.09.2022
Президент Путин объявил частичную мобилизацию в России
21.09.2022
На изучение необходимости продления метротрама в Челябинске готовы потратить 28 миллионов
20.09.2022