«Ростелеком» в Челябинской области наградит лучшую цифровую компанию года

«Ростелеком» в Челябинской области наградит победителя номинации «Цифровой регион» в ежегодной премии «Человек года» по версии издания «Деловой квартал». Мероприятие состоится 1 декабря в Центре международной торговли (пр. Ленина, 35).

Победители будут выбраны в десяти номинациях, среди которых «Промышленность», «Лидеры производительности», «Строительство», «Импортозамещение», «Цифровой регион» и другие.

Михаил Сергеев, директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком»: «Наша компания является центром компетенций по созданию инфраструктуры страны в нацпроекте “Цифровая экономика”. “Ростелеком” в России занимает лидерские позиции в области региональной цифровизации в сферах безопасности, видеонаблюдения, транспорта, энергоэффективности, ЖКХ и городской среды, а также экологии. Переход “в цифру” отраслей экономики невозможен без развитой инфраструктуры связи. Сегодня мы уверенно называем Челябинскую область оптическим регионом. Для того, чтобы южноуральцы выходили в Сеть на высокой скорости, наши сотрудники построили около 15 000 километров оптических линий связи и обеспечили доступ к интернету для 85 % домохозяйств. Именно поэтому для нас большая ответственность вручать награду человеку года в номинации “Цифровой регион”. Вместе мы делаем общее дело на благо государства, бизнеса и жителей».

Столица оптической стройки на Южном Урале – Челябинск. Здесь «Ростелеком» уже проложил около 4 000 километров линий связи. Цифровой провайдер использует технологию «оптика в квартиру». Специалисты заводят кабель непосредственно в помещение. Далее проходит установка оборудования с сохранением декора квартиры. Уникальная технология обеспечивает скорость интернета от 250 Мбит/с, высокое качество и надежность сигнала.

Согласно концепции мероприятия номинантов и лауреатов премии определяют представители и эксперты бизнес-сообщества города. В 2022 году «Деловой квартал» уже в 12-й раз вручит престижную премию руководителям и владельцам челябинских компаний, которые внесли наиболее весомый вклад в развитие своей отрасли бизнеса.