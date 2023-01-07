Рождество в Челябинской области прошло без происшествий

Полицейские Челябинской области обеспечили охрану общественного порядка во время празднования Рождества Христова. Все мероприятия, которые прошли в храмах, соборах и церквях, посвященные религиозному празднику, прошли без происшествий.

Всего в Челябинской области на территории 40 населенных пунктов было организовано и проведено 163 религиозных рождественских мероприятия. В них приняли участие свыше 25 тысяч человек. Для обеспечения охраны общественного порядка и безопасности граждан было задействовано свыше 800 сотрудников органов внутренних дел. Содействие полицейским оказывали коллеги из Росгвардии, представители добровольных народных дружин, казачества и работники частных охранных предприятий. Всего было задействовано порядка 130 человек. Об этом сообщили в региональном полицейском главке.