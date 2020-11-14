Русские вернулись: Челябинск отметил столетие «Русского исхода»

Русские вернулись: Челябинск сегодня, 14 ноября, вместе со всей страной отметил столетие «Русского исхода».

Организатором акции выступило челябинское региональное отделение Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый орёл», представители которого вместе с народным объединением православных людей «Сорок сороков» и Союзом добровольцев Донбасса в субботний полдень собрались у памятника Петру Столыпину.

Челябинцы возложили к памятнику цветы и дружно, встав в один ряд, заявили о том, что «Русские вернулись».

Руководитель челябинского «Двуглавого орла» Евгений Дорохов рассказал агентству «Урал-пресс-информ», что 14-е ноября – важный, памятный день в истории России, день Исхода.

«Сто лет назад русская армия под командованием генерала Врангеля, наши соотечественники, покинули Россию. В Челябинске, к сожалению, нет памятника царю, мы сейчас занимаемся этим вопросом. Бог даст, уже в следующем году в нашем городе появится памятник Александру II. Хотим установить его на Алом поле. Сегодня акцию по случаю памятной даты мы провели у памятника Петру Столыпину. Благодаря реформам (начала XX века) этого выдающегося государственного деятеля к 1913-му году Российская империя сумела достичь передовых показателей в экономике. Сегодня у памятника Петру Аркадьевичу мы заявили, что русские вернулись. Данный хештег движением «Двуглавый орёл» сейчас будет распространяться по всей России. Этим мы хотим показать, что возрождение нации происходит: мы помним, мы вернулись и будем отстаивать интересы русского народа, нашей страны, православной церкви», - отметил Евгений Дорохов.

«Для меня этот день - весомая дата в истории России. Мы - русские - хотим возродить наше Отечество в том величии и в тех границах, в которых Россия существовала раньше. И это не предел. Русский мир - это добро. А добро должно охватить мир как можно шире. Настолько, насколько широка русская душа», - сказал защитник Новороссии Филипп Венедиктов.