11.12.2022
С 11 декабря введен новый график движения электричек
11.12.2022
Южноуральцев приглашают проголосовать за новогодние открытки земляков
11.12.2022
Коронавирус в Челябинской области не сдает позиции
10.12.2022
Всех на пельмени зовет челябинский минсельхоз
10.12.2022
Молоко за вредность
10.12.2022
В субботу в Челябинске состоится Рождественский фестиваль воскресных школ
С 11 декабря введен новый график движения электричек
16.11.2022
«Орлан», курсирующий между Челябинском и Екатеринбургом, временно заменит его предшественник
11.11.2022
Сегодня «Орлан» отправился в первый рейс из Челябинска в Екатеринбург
02.11.2022
В связи с предстоящим праздником изменится порядок курсирования электричек на ЮУЖД
18.08.2022
Школьникам и студентам вновь предоставят скидки на поездки в электричках
Детский ансамбль «Урал» выступит на закрытии Года культурного наследия народов России в Москве
09.12.2022
Впервые в "Зеленом рейтинге": Виктория Абрамченко отметила Челябинскую область в "ликвидации объектов накопленного вреда"
09.12.2022
Челябинский АНГЕЛ стал обладателем ордена Мужества и человеком года
08.12.2022
Ринат Кучитаров встретит Новый год в СИЗО
07.12.2022
Жители Челябинской области могут отправлять письма на передовую
06.12.2022