С 11 декабря введен новый график движения электричек

С полуночи по московскому времени 11 декабря на всей сети российских железных дорог вступил в силу новый график движения поездов на 2022/2023 годы, сообщает Свердловская пригородная компания. Изменения произошли и в Челябинской области.

Скорректировано время отправления ряда пригородных поездов, продлены или объединены маршруты пригородных поездов, а также изменена нумерация. Изменения произошли и на территории Челябинской области. При этом, как заверяют в СПК, при внесении поправок учтены пожелания пассажиров.

В Челябинской области с 11 декабря для пригородного поезда №6048 Златоуст – Челябинск введена стоянка в течение одной минуты на станции Полетаево-1.

Также с 11 декабря пригородный поезд №6214/6338 сообщением Челябинск - Шумиха –

Курган будет отправляться на 24 минуты раньше - в 17 часов 50минут и прибывать на станцию назначения в 22 часа шесть минут

С второго января и до 12 марта электропоезда «Ласточка» № 7903 Челябинск – Магнитогорск и №7904 Магнитогорск – Челябинск по выходным и праздничным дням будут курсировать до станции Новоабзаково.

Автор Фото: Кирилл Широков