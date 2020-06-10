С 15 июня в Челябинской области возобновят работу часть санаториев и детские спортшколы

С 15 июня 2020 года в Челябинской области смогут возобновить работу часть санаториев и спортшколы.

«С 15 июня 2020 года смогут начать работать санатории, работающие на основе медицинской лицензии», - сообщил губернатор Алексей Текслер сегодня, 10 июня, на совещании с главами муниципальных образований и членами правительства. При этом здравницы обязаны будут соблюдать все санитарно-эпидемиологических мероприятий.

Кроме того, с 15 июня 2020 года возобновляются занятия на открытом воздухе для учеников спортивных школ.

С 1 июля 2020 года будут сняты ограничения для всех остальных мест отдыха – здравниц без лицензии, баз отдыха и санаториев.

Помимо этого, с первого июля стартует летняя оздоровительная кампания для детей. Поэтапно будут открываться загородные лагеря.

Напомним, в Челябинской области с 18 марта по 14 июня действует режим повышенной готовности. С 28 марта по первое июня 2020 года гостиницы, санатории, пансионаты, дома отдыха, детские оздоровительные лагеря региона временно прекратили бронирование мест и приём новых посетителей.

Как уже сообщало агентство, после снятия ограничений санатории, пансионаты и базы отдыха не смогут работать в прежнем режиме (как было до пандемии). Им придется следовать рекомендациям, которые разработаны Роспотребнадзором.