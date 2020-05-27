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Санатории, пансионаты и базы отдыха в Челябинской области откроют только на третьем этапе

Фото: 
Валерий Иванов
Общество
Сегодня, 12:48
Автор: 
Любовь Юрина

Санаторно-курортные организации Челябинской области смогут возобновить работу только на третьем этапе снятия ограничительных мер в регионе.

Напомним, в связи с эпидемией Covid-19 в России до первого июня закрыты санатории, пансионаты, круглогодичные детские лагеря.

Работа санаториев и пансионатов может быть возобновлена в рамках общего плана мероприятий по снятию ограничений.

«Санаторно-курортные организации могут возобновить работу на третьем этапе снятия ограничительных мер. Мы пока подошли только к первому», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве экономического развития Челябинской области.

В Челябинской области с 24 мая открыты парки и скверы, разрешены прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, но при этом более двух человек (или одной семьей) собираться нельзя и необходимо соблюдать социальную дистанцию.

«Насколько скоро будут вводиться следующие этапы, зависит от развития эпидемиологической обстановки в регионе и в первую очередь от того, как граждане будут соблюдать обязательные санитарные нормы», - подчеркнули в минэкономразвития.

В министерстве отметили, что даже после снятия ограничений санатории, пансионаты и базы отдыха не смогут работать в прежнем режиме (как было до пандемии). Им придется следовать рекомендациям, которые разработаны Роспотребнадзором.

«Обновлённые рекомендации, опубликованные 20 мая, во многом смягчили санитарные требования, которые необходимо выполнить здравницам. В них, в частности, уже нет заездов по сменам, нет требований по влажной уборке стен и потолков, разрешается использовать сухую дезинфекцию, парогенераторы для обработки мягкой мебели», - отметили в минэкономразвития.

Санаториям рекомендовано расселять гостей в номера по одному человеку, если это не члены одной семьи. Влажную уборку в номерах с применением дезинфицирующих средств необходимо проводить не реже одного раза в день, проветривание – не реже одного раза в два часа.

В столовой расстояние между столами должно быть не менее двух метров. За один столик может сесть только один отдыхающий (или члены одной семьи).

При заезде будет у всех гостей измеряться температура тела. И затем в течение дня замер будет обязателен для всех отдыхающих. Всем гостям надо использовать маски и перчатки в общественных местах.

Много вопросов вызвали требования, которые будут теперь предъявляться ко всем заселяющимся. Отдыхающие будут заселяться в санатории, пансионаты только при наличии двух отрицательных результатов тестирования на COVID-19 для всех членов семьи (срок давности не более двух дней). Необходимо будет предъявлять справку для всех членов семьи об отсутствии контактов с инфицированными COVID-19 в течение 14 дней до заезда.

Сотрудников будут допускать к работе только со справками об отсутствии заболевания. Кроме того, им раз в неделю придется сдавать анализ на коронавирус.

Напомним, режим повышенной готовности был объявлен в Челябинской области 18 марта в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции Covid-19. Впоследствии он дважды продлевался и пока действует по 31 мая.

В воскресенье, 24 мая, губернатор Алексей Текслер объявил о первом этапе смягчения режима ограничений.

Напомним, по состоянию на 27 мая в Челябинской области официально подтверждено 2437 случаев коронавирусной инфекции Covid-19. С момента пандемии в регионе умерло 33 пациента с ковидом.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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