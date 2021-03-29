С Егором и Надеждой: счастье рыжего Лёши

«Счастье рыжего Лёши» - это история о том, как рожденный в суровые январские морозы бездомной собакой малыш обрел любящую и заботливую семью.

Агентство «Урал-пресс-информ» уже не раз писало о самоотверженной жительнице Челябинска Зарине Батичко, которая спасла от гибели целую собачью семью: маму и семерых щенков.

Девушка забрала всех восьмерых в свой частный дом, заботилась о них, привязавшись к каждому всей душой. Прошло два месяца, четвероногие крохи окрепли, и пришло время пристраивать появившихся на свет 12-го января детей Рады в добрые руки (щенков, трогательных и ужасно симпатичных, охотно разбирали). Двух малышей Зарина Батичко оставила себе.

«Было страшно: Интернет пестрит историями о том, как жестоко обращаются люди с животными. Самого крупного щенка, которого назвали Алексеем, забрали первым! Позвонил молодой человек, и он с первых слов внушил мне доверие...И нам очень повезло! Егор и Надежда, молодая супружеская пара, оказались самыми достойными людьми. Алексей, наш рыжий Лёша, уже знает много команд, несмотря на то, что ему всего два с половиной месяца», - радуется Зарина.

Егор и Надежда - Лёшина семья

Девушка очень благодарна молодым людям за такое трепетное отношение к четвероногому Лёше. Она уверена: ее бывшему подопечному невероятно повезло с хозяевами.

Выглядит он прекрасно: заметно подрос, возмужал. И мордочка у Алексея на фотографиях веселая и счастливая парень явно доволен жизнью.

«Мы в ответе за тех, кого приручили. Жаль, что об этой ответственности многие знают только понаслышке» - эти слова Зарины о людях, которые взяли себе Лёшиного брата, Хана, но с ролью хороших хозяев не справились – довели щенка до ужасного состояния, физического истощения.

Хана горе-хозяева Зарине Батичко вернули – она не могла допустить, чтобы малыш и дальше там оставался. Теперь он будет жить вместе со своей мамой Радой и братьями Бимом и Джеком.

«Период реабилитации будем проходить вместе и обязательно справимся», - уверена челябинка.

К счастью, другим трем детям Рады (двум мальчикам и девочке) повезло так же, как и рыжему Лёше: по словам Зарины, они попали в благополучные семьи, где их любят и оберегают.

Фото предоставлено Зариной Батичко