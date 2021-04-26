С начала года более 11 тысяч челябинцев простились со статусом безработного

Число безработных челябинцев с начала года уменьшилось на 11 тысяч 287 человек, в том числе за прошедшую неделю – на 772.

Как сообщил сегодня, 26-го апреля, заместитель главы Челябинска Валерий Смирнов, процент регистрируемой безработицы на текущую дату составляет 1,96.

«То есть с начала года количество безработных горожан уменьшилось на 1,74 процента», - отметил Смирнов, отчитываясь о выполнении поручения главы Челябинска Натальи Котовой об активизации борьбы с безработицей.

По данным УФСН России по Челябинской области, в настоящее время на учете состоит 19 тысяч 220 самозанятых жителей южноуральской столицы (плюс 321 гражданин данной категории за неделю).